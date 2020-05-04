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04 мая 2020, понедельник, 17:55 607
Общество 2020-05-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
Смягчение карантина: вирусолог рассказал, как предотвратить всплеск заболеваемости

Смягчение карантина: вирусолог рассказал, как предотвратить всплеск заболеваемости

Надежда Комендантова
Карантин, Вирусолог, Коронавирус, Советы вирусолога, Смягчение карантина
Самоизоляция. Карантин. Фото: Pixabay
Самоизоляция. Карантин. Фото: Pixabay

В то время, как Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая, смягчение карантинных мер не отменяет необходимости ограничения социальных контактов.

Об этом Українським Новинам сообщила вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан.

"Ослабление (карантинных мер) имеется в виду, что если вы жили с семьей, то вот этой семьей вы можете пойти в парк погулять, но это не значит, что вы можете позвать друзей, которые тоже были на карантине, но в другом месте", - сказала она.

Также Кожан сообщила, что желательно посещать открытые с 11 мая парки в местах, где мало людей, в таком случае даже можно снять маску.

Согласно ее словам, повышение количества заболевших после ослабления ограничительных мер зависит от соблюдения правил санитарного врача руководителями открытых предприятий и самими посетителями, в случае полного соблюдения новых вспышек заболеваний наблюдаться не должно.

Кожан отметила, что из-за карантина повысилось количество обращений к психологам и психотерапевтам касательно депрессии.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку) План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

С 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.

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