Смягчение карантина: вирусолог рассказал, как предотвратить всплеск заболеваемости

В то время, как Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая, смягчение карантинных мер не отменяет необходимости ограничения социальных контактов.

Об этом Українським Новинам сообщила вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан.

"Ослабление (карантинных мер) имеется в виду, что если вы жили с семьей, то вот этой семьей вы можете пойти в парк погулять, но это не значит, что вы можете позвать друзей, которые тоже были на карантине, но в другом месте", - сказала она.

Также Кожан сообщила, что желательно посещать открытые с 11 мая парки в местах, где мало людей, в таком случае даже можно снять маску.

Согласно ее словам, повышение количества заболевших после ослабления ограничительных мер зависит от соблюдения правил санитарного врача руководителями открытых предприятий и самими посетителями, в случае полного соблюдения новых вспышек заболеваний наблюдаться не должно.

Кожан отметила, что из-за карантина повысилось количество обращений к психологам и психотерапевтам касательно депрессии.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План Кабмина по выходу из карантина (Для увеличение нажмите на картинку)

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая.

Тем временем, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

По состоянию на 4 мая количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

С 11 мая разрешается работа заведений торговли непродовольственными товарами, работа летних террас кафе и ресторанов на открытом воздухе, а также заведений питания на вынос, заведений культуры по желанию этих заведений, также разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов.

Также с 11 мая открываются парки и скверы, салоны красоты, частично музеи.