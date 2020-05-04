Кабмин планирует ввести адаптивный карантин в областях с высоким уровнем заболеваемости COVID-19

Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая и намерен с 11 мая ввести так называемую адаптивную модель карантина, когда решение об ослаблении или усилении карантинных ограничений в отдельных регионах, городах, районах или селах будет приниматься местными властями с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

"Обсудим введение так называемой адаптивной модели карантина в дальнейшем, после 11 мая. Мы будем говорить о том, что если в каком-то регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской областях и Киев должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать решения о возможности ослабления карантинных мер.

Шмыгаль подчеркнул, что тут будет высокая степень ответственности именно местной власти.

Министр здравоохранения Максим Степанов, поясняя критерии применения адаптивного карантина, в числе областей с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, назвал Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

"Конечно мы не можем себе позволить открытие такое-же самое как это происходит в других областях и мы считает, что нужно вводить такие механизмы адаптированного карантина, то есть если мы где-то открываем большую палитру средств торговли, то здесь должно быть меньше", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что если после смягчения ограничений количество заболеваний будет увеличиваться, ограничительные меры сразу же будут ужесточаться.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.

План выхода из карантина в Украине. Инфографика: Кабинет Министров

Как сообщали Українськi Новини, Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, 3 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 418 до 12 331, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 303 по сравнению с предыдущими сутками.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (1 887), в Киеве (1 535) и Ивано-Франковской (984) области.