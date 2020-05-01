Кипр в июне возобновит авиасообщение

В то время, как Греция в июле открывает туристический сезон, Кипр в июне возобновляет авиасообщение и начинает ослабление карантина. Об этом передает Xinhua.

Возобновление авиасообщения входит в третий этап ослабления карантина, с 4 мая, как и в Греции начнетс частичное ослабление карантина.

По словам министра здравоохранения Кипра Константиноса Иоанну, кроме авиасообщения, с 9 июня также начнут работу порты, которые будут обслуживать круизные лайнеры. Также полностью откроются рестораны, кафе и бары.

Министр сообщил, что гостиницы также возобновят работу, указав, что им будет разрешено принимать туристов, которым будет разрешено въезжать в страну на условиях, препятствующих распространению коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на прирост заражений коронавирусом, сняли запрет на проведение богослужений во время карантина.

Кроме того, во Франции власти попросили людей передвигаться на карантине на велосипедах, чтобы избежать заражения коронавирусом и соблюдать дистанцию. Для этого выделят 20 млн евро