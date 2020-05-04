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04 мая 2020, понедельник, 16:27 11
Мир 2020-05-04T16:38:07+03:00
Українські Новини
Япония продлила чрезвычайное положение до конца весны из-за коронавируса

Япония продлила чрезвычайное положение до конца весны из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Япония, Чрезвычайное положение, Коронавирус в Японии, Ужесточение карантина
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

В отличие от других стран, правительство Японии все больше ужесточает карантинные меры. Ранее в страну запретили въезд гражданам из 14 стран. На днях, власти приняли решение продлить режим чрезвычайное положение, введенного из-за пандемии коронавируса, до 31 мая. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Japan Today.

По словам премьера, принятые в стране меры позволили сдержать распространение вируса, однако их пока недостаточно.

"Нельзя сказать, что уменьшение количества инфицированных людей является достаточным. В некоторых регионах система здравоохранения перегружена", - заявил премьер. 

По состоянию на 4 мая в Японии зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19, из них 487 летальных.

Как сообщали Українські Новини, Сербия отменила чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Кроме того, с сегодняшнего дня карантинные меры начала отменять Бельгия. 

Также Франция не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы.

А в Египте разрешили открыть гостиницы для местных отдыхающих.

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