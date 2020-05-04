Сегодня Кабмин намерен принять решение о смягчении карантина

Сегодня, 4 мая, Кабинет Министров намерен принять решение о снятии ограничений с 11 мая. Об премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. "Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы", - написал он. В сообщении также отмечается, что Кабмин планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно стоящих помещениях (кроме ТРЦ). Подчеркивается, что полный список будет озвучен в понедельник на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00. Как сообщали Українські Новини, сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней. Тем временем, министр здравоохранения Максим Степанов считает политическими решения мэров отдельных городов о смягчении карантина. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким реагированием на смягчение карантина. Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.