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04 мая 2020, понедельник, 12:30 130
Политика 2020-05-04T12:35:19+03:00
Українські Новини
Сегодня Кабмин намерен принять решение о смягчении карантина

Сегодня Кабмин намерен принять решение о смягчении карантина

Ярина Вацяк
Кабмин, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, отмена карантина, Снятие карантинных мер, Снятие карантина, Смягчение карантина
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Сегодня, 4 мая, Кабинет Министров намерен принять решение о снятии ограничений с 11 мая.

Об премьер-министр Денис Шмыгаль написал на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Украина готовится к ослаблению карантина с 11 мая. Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы", - написал он.

В сообщении также отмечается, что Кабмин планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, оптовой и розничной торговли в отдельно стоящих помещениях (кроме ТРЦ).

Подчеркивается, что полный список будет озвучен в понедельник на открытом внеочередном заседании правительства в 13:00.

Как сообщали Українські Новини, сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней.

Тем временем, министр здравоохранения Максим Степанов считает политическими решения мэров отдельных городов о смягчении карантина.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким реагированием на смягчение карантина.

Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

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