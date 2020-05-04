Польща відновила видачу робочих віз українцям

В той час, як в США призупинили видачу робочих віз через пандемію коронавірусу, Польща, яка поступово виходить з карантину, відновлює видачу робочих віз для українців. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Польщі, передають Українські Новини.

"Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні відновлюють видачу віз. У початковий період будуть прийматися тільки документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень", - йдеться в ньому.

При цьому прийом заявників з іншою метою здійснюватися не буде.

Крім цього, в повідомленні наголошується, що при подачі документів на отримання візи громадяни повинні дотримуватися дистанції і бути в масці і рукавичках.

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