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04 травня 2020, понеділок, 11:49 43
Зовнішня політика 2020-05-04T13:30:04+03:00
Українські Новини
Польща відновила видачу робочих віз українцям

Польща відновила видачу робочих віз українцям

Елизавета Кесельман
Польща, Україна, Видача віз
Польща. фото: embaperu.ch
Польща. фото: embaperu.ch

В той час, як в США призупинили видачу робочих віз через пандемію коронавірусу, Польща, яка поступово виходить з карантину, відновлює видачу робочих віз для українців. Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду Польщі, передають Українські Новини.

"Повідомляємо, що з 4 травня консульські установи в Україні відновлюють видачу віз. У початковий період будуть прийматися тільки документи з метою отримання віз для виконання сільськогосподарських та садівницьких робіт, а також міжнародних перевезень", - йдеться в ньому.

При цьому прийом заявників з іншою метою здійснюватися не буде.

Крім цього, в повідомленні наголошується, що при подачі документів на отримання візи громадяни повинні дотримуватися дистанції і бути в масці і рукавичках.

Як повідомляли Українські Новини, Україна веде переговори з країнами Європейського Союзу для забезпечення сезонним працівникам безпеки.

Віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко прогнозує виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.

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