До официального объявления о коронавирусе в Китае уже было 3 тысячи заболевших, – СМИ

Согласно информации ведомства, президент Китая Си Цзиньпинь рассказал мире о коронавирусе 20 января, хотя информация о COVID-19 стала известна еще 14 января. За этот период в Китае было уже 3 тысячи заболевших.

Кроме того, на шестой день молчания в Ухане прошел масштабный банкет, в котором принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.

"Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 тысяч человек по всему миру скончались", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Китай запретил публиковать научные работы экспертов и ученых о происхождении коронавируса без предварительного согласия Минздрава КНР.

Кроме того, на материковом Китае после спада эпидемии зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая.