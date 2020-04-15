До официального объявления о коронавирусе в Китае уже было 3 тысячи заболевших, – СМИ

Китай стал первой страной, где зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса. Ранее, американские СМИ заявили, что США знали о грядущей болезни еще в ноябре, однако Дональд Трамп опроверг данную информацию. На днях, стало известно, что правительство Китая скрывало информацию о коронавирусе напротяжении 6 дней до объявления недуга в стране. Об этом передает Associated Press со ссылкой на свои источники. Согласно информации ведомства, президент Китая Си Цзиньпинь рассказал мире о коронавирусе 20 января, хотя информация о COVID-19 стала известна еще 14 января. За этот период в Китае было уже 3 тысячи заболевших. Кроме того, на шестой день молчания в Ухане прошел масштабный банкет, в котором принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года. "Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 тысяч человек по всему миру скончались", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, Китай запретил публиковать научные работы экспертов и ученых о происхождении коронавируса без предварительного согласия Минздрава КНР. Кроме того, на материковом Китае после спада эпидемии зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая.