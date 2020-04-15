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  • До официального объявления о коронавирусе в Китае уже было 3 тысячи заболевших, – СМИ
15 апреля 2020, среда, 16:56 709
Азия 2020-04-15T16:57:21+03:00
Українські Новини
До официального объявления о коронавирусе в Китае уже было 3 тысячи заболевших, – СМИ

До официального объявления о коронавирусе в Китае уже было 3 тысячи заболевших, – СМИ

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус в Китае, Борьба с коронавирусом, Информация о коронавирусе
Коронавирус в Китае.Фото: chinadaily
Коронавирус в Китае.Фото: chinadaily

Китай стал первой страной, где зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса. Ранее, американские СМИ заявили, что США знали о грядущей болезни еще в ноябре, однако Дональд Трамп опроверг данную информацию. На днях, стало известно, что правительство Китая скрывало информацию о коронавирусе напротяжении 6 дней до объявления недуга в стране. Об этом передает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Согласно информации ведомства, президент Китая Си Цзиньпинь рассказал мире о коронавирусе 20 января, хотя информация о COVID-19 стала известна еще 14 января. За этот период в Китае было уже 3 тысячи заболевших.

Кроме того, на шестой день молчания в Ухане прошел масштабный банкет, в котором принимали участие десятки тысяч человек. После этого миллионы китайцев отправились в путешествия для празднования лунного Нового года.

"Попытка Китая пройти грань между предупреждением общественности и предотвращением паники подготовила почву для пандемии, во время которой коронавирусом заразились почти два миллиона человек. Более 126 тысяч человек по всему миру скончались", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Китай запретил публиковать научные работы экспертов и ученых о происхождении коронавируса без предварительного согласия Минздрава КНР.

Кроме того, на материковом Китае после спада эпидемии зафиксировали 89 инфицирований коронавирусом и 54 бессимптомных случая.

 

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