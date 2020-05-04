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  • Китай приховував справжню кількість хворих на COVID-19, щоб запастися ліками, – АР
04 травня 2020, понеділок, 10:22 8
Світ 2020-05-04T10:30:01+03:00
Українські Новини
Китай приховував справжню кількість хворих на COVID-19, щоб запастися ліками, – АР

Китай приховував справжню кількість хворих на COVID-19, щоб запастися ліками, – АР

Елизавета Кесельман
Китай, Розслідування, коронавірус в Китаї, приховування данних
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

Через те, що пандемія коронавірусу почалася в Китаї, країна потрапила в скандальну ситуацію і підозрюється в створенні вірусу. Нещодавно стало відомо, що до офіційного оголошення епідемії в Китаї вже було більше 3 тисяч хворих COVID-19. Днями іноземні ЗМІ опублікували інформацію, в якій повідомляється, що Китай майже весь січень приховував дані про небезпеку коронавірусу від Всесвітньої організації охорони здоров'я, в той же час збільшивши імпорт ліків та засобів захисту. Про це передає АР.

Згідно з інформацією, Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували доповідь, в якій стверджують, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу і дані, наскільки він заражений, щоб запастися ліками і засобами захисту, при цьому скоротивши вивезення медичних товарів.

Крім цього влада КНР намагалися приховати це, заперечуючи наявність експортних обмежень, заплутуючи і затримуючи надання своїх торгових даних.

Як відзначається, за даними американської розвідки, зміни в імпорті та експорті Китаю вийшли за межі норми з ймовірністю 95%.

Як повідомляли Українські Новини, Китай відмовив ВООЗ в участі розслідування виникнення коронавірусу.

Крім того, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що США володіє доказами того, що коронавірус поширився в лабораторії Уханя.

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