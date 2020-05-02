На Киевщине после карантина заработали 13 продуктовых рынков, - ОГА

После того, как Кабмин разрешил возобновить работу рынков с 1 мая, в Киевской области 13 агрорынков возобновили работу при соблюдении установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований по состоянию на утро субботы, 2 мая.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По состоянию на утро 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе - 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт Гостомель, г.Буча. - по одному и два рынка в пгт Белая Церковь", - сказано в сообщении ОГА.

Отмечается, что общее количество рынков в области составляет 74. Так, ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.

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