подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
02 мая 2020, суббота, 16:25 943
Бизнес 2020-05-02T16:26:28+03:00
Українські Новини
На Киевщине после карантина заработали 13 продуктовых рынков, - ОГА

На Киевщине после карантина заработали 13 продуктовых рынков, - ОГА

Надежда Комендантова
Рынки, Продуктовые рынки, продовольственные рынки, рынки Киева
Рынки Киева после карантина. Фото: Страна
Рынки Киева после карантина. Фото: Страна

После того, как Кабмин разрешил возобновить работу рынков с 1 мая, в Киевской области 13 агрорынков возобновили работу при соблюдении установленных противоэпидемических требований и письменном согласии руководителей рынков обеспечить соблюдение этих требований по состоянию на утро субботы, 2 мая.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"По состоянию на утро 2 мая 2020 года на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе - 4, по 1 в Киево-Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском, в пгт Гостомель, г.Буча. - по одному и два рынка в пгт Белая Церковь", - сказано в сообщении ОГА.

Отмечается, что общее количество рынков в области составляет 74. Так, ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований.

Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий. За первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.

Ранее Українські Новини сообщали, какие правила нужно соблюдать при открытие рынков. А также когда и какие продовольственные рынки начнут работать в Киеве.

Тем временем, в Киеве в День труда открылся только один рынок

Ранее Українські Новини писали, где открылись рынки в Украине 1 мая

Больше новостей о: Рынки Продуктовые рынки продовольственные рынки рынки Киева

В Киеве 1 мая заболевших коронавирусом стало больше на 41 человека до 1 494
Трамп объявил кандидатуру следующего посла США в Украине
Новости
Пожар в Киеве.
Возле метро "Левоборежная" и гостиницы "Турист" произошел пожар 16:48
На Киевщине после карантина заработали 13 продуктовых рынков, - ОГА 16:25
Бойко возложил цветы в память о погибших в Одессе 2 мая 15:52
В Украине стало на 1,7 тысяч меньше ФОПов в апреле 15:25
Дожди, грозы и перепад температур от +1 до +24: прогноз погоды в Украине на воскресенье 14:53 Карта
больше новостей
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
Более 8 млн пенсионеров в мае получат повышенную пенсию: на сколько и кому повысят выплаты 06:14 Инфографика
Что будет с гривной в мае: банкиры прогнозируют валютные карусели 06:00
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Европейские страны выходят из карантина. Планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС 18:20
больше новостей
Виктория Войцицкая: цену на электричество подняли, чтобы Ахметов продавал его дороже 18:45 Мнение
4 европейские страны готовятся принимать туристов, - Ассоциация турагентств 07:31
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко с семьей. Скриншот видео Facebook Анатолий Бондаренко
Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина 15:50
НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза 20:24
С сегодняшнего дня водители могут не включать ближний свет: какие есть исключения 06:00
больше новостей
Коронавирус в Украине: количество зараженных выросло до 550 в сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok