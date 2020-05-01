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01 мая 2020, пятница, 15:38 642
Общество 2020-05-01T15:39:43+03:00
Українські Новини
В Украине начали открываться рынки. Есть ли нарушения

В Украине начали открываться рынки. Есть ли нарушения

Валерия Драгомирова
Карантин, Рынки, Коронавирус
Рынок
Рынок

С сегодняшнего дня, 1 мая, возобновят работу около 900 рынков по всей Украине. Где уже открылись рынки, расскажут Українські Новини. 

В Запорожье 1 мая открылись два первых рынка – Крытый и Центральный. На входе обязательное измерение температуры, антисептик и проверка на наличие маски, без нее никого не пускают.

Экранами между продавцами и покупателями, которые требует МОЗ, служит натянутая плотная пленка.

Рынок в Запорожье. Фото: 061.uaРынок в Запорожье. Фото: 061.ua

В Одессе рынки открылись еще 30 апреля. Об этом пишет местный сайт 048.ua. 

Сообщается, что санитарные нормы, установленные правительством для их открытия не всегда соблюдаются. Не на всех входах есть сотрудники рынка, которые следят за тем, чтобы все были в масках или респираторах. 

Также у одного сотрудника был не исправен бесконтактный термометр, который каждый раз показывал разную температуру тела.  

Рынок в Одессе. Фото: 048.uaРынок в Одессе. Фото: 048.ua

После полутора месяцев карантина с 1 мая в Ровно позволили открываться рынкам "Дикий", Центральному продуктовому, "Андреевскому" и рынку "Сити" на Северном. После решения правительства об открытии базаров с соблюдением строгих карантинных мероприятий, в Ровенской области о готовности к такой деятельности заявили руководители 12-ти из 33-х продовольственных рынков.

Вчера на Центральном рынке продолжалась подготовка, предприниматели обустраивали свои рабочие места. Сегодня на рынок уже пускают людей на входе охранник меряет температуру, пишет "Суспильне". 

Рынок в Ровно. Фото: СуспильнеРынок в Ровно. Фото: Суспильне

В Сумской области к открытию готовят 27 рынков. 

На Харьковщине возобновляют работу некоторые продуктовые рынки. По решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продуктовые рынки могут работать, начиная с 30 апреля. Об этом пишет 057.ua. 

В ходе заседания комиссии и.о. главного санитарного врача Харьковской области Любовь Махота подчеркнула, что не будут работать продовольственные рынки в населенных пунктах, где зафиксировано большое количество заболеваний COVID-19. Это, в частности, город Валки и село Высокополье Валковского района, Змиев и несколько населенных пунктов Змиевского, Харьковского районов и другие.

На рынках, которые возобновят торговлю, сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области будут проводить ежедневные внеплановые проверки соблюдения противоэпидемических требований. Согласно решению комиссии на каждом продуктовом рынке в течение всего времени его работы должны присутствовать не менее двух инспекторов.

Житний рынок ожидает решения департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации для начала работы.

Об этом Українським Новинам сообщила администрация рынка.

"Для открытия рынка необходимо соответствующее распоряжение департамента промышленности и развития. Пока его нет", - сообщили в администрации.

Также администрация отметила, что 30 апреля представители Госпродпотребслужбы приезжали на проверку и нарушений для запрета работы рынка не нашли, но из-за действующего приказа еще с 17 марта департамента промышленности рынок не имеет права возобновлять работу.

На данный момент администрация рынка проводит подготовительные действия для открытия и, согласно их словам, делает все, чтобы обеспечить выполнение всех санитарных требований.

В то же время, закрытым остается Бессарабский рынок. Администрация рынка сообщила Українським Новинам, что рынок остается закрытым до решения местного самоуправления, а решение Кабинета министров никак не влияет на открытие. В администрации добавили, что это касается всех рынков в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, КГГА будет открывать агропродовольственные рынки постепенно, по мере выполнения ими противоэпидемических требований.

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