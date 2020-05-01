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01 мая 2020, пятница, 06:30 1087
Общество 2020-05-01T06:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня возобновят работу около 900 рынков по всей Украине: где и какие

Сегодня возобновят работу около 900 рынков по всей Украине: где и какие

Ирина Николенко
Кабмин, Рынок, Карантин, Рынки, продовольственные рынки
1 мая рынки возобновили работу. Фото: Укр Новини
1 мая рынки возобновили работу. Фото: Укр Новини

С сегодняшнего дня в Украине возобновят работу продовольчие рынки, это решение принял премьер-министр Денис Шмыгаль 29 апреля. Cоблюдение карантинных норм будет контролировать Госпотребслужба. Об этом информирует пресс-служба Кабинета Министров, сообщают Українські Новини.

С 1 мая в Украине могут начать работу 872 агропродовольственных рынка. Но окончательное решение об открытии принимают местные власти. Кроме того, возобновление работы возможно лишь при условии соблюдения санитарных норм как продавцами, так и покупателями. На каждом рынке должны быть не менее 2 инспектора Госпотребслужбы, а также ежедневные внеплановые проверки.

Какие правила нужно соблюдать:

  • Должна быть регистрация агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;
  • Чтобы посетить рынок, обязательно нужно быть в медицинской маске или респираторе;
  • Обязательно прохождение бесконтактного температурного скрининга;
  • На каждом входе и въезде на территорию рынка должны быть диспансеры с антисептиками;
  • Одновременно на территории в 10 кв.м. торговой площади должно находиться не более одного посетителя;
  • Продавцы должны быть на расстоянии не менее трех метров. Кроме того, торговые места должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);
  • Каждые 3 часа нужно проводить дезинфекцию контактных поверхностей, всех помещений, а также стационарных торговых мест в конце каждого рабочего дня;
  • Возле территории рынка запрещается стихийная торговля;
  • Постоянное информирование посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;
  • Также нужно соблюдать профилактические меры по распространению коронавирусной инфекции, а нарушения – оперативно устранять.

Какие рынки первыми откроются в Украине:

В Киеве с 1 мая возобновит работу "Столичный рынок". На данный момент на рынке осуществляется оптовая и мелкооптовая (от 3 единиц) продажа.

Во Львове откроются все продуктовые рынки. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой на своей странице в Facebook, за исключением оптового рынка "Шувар". Он продолжал работать в обычном режиме. Также мэр Львова добавил, что ответственность за работу ложится на плечи каждого руководителя. Органы местного самоуправления и полиция будут контролировать соблюдение всех правил, но если они будут нарушены, рынок сразу же закроют.

В Запорожье первыми откроются только 2 рынка: "Центральный" и "Крытый". Об этом сообщает пресс-служба на сайте городского совета. После проверки других с положительным результатом, откроются и остальные рынки.

В Одесской областе в городе Измаил после проверки на соблюдения норм санитарной безопасности откроется "Измаильский рынок". Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко, сообщает издание "Бессарабия INFORM".

Если на рынках будут нарушены нормы, утверждены Кабмином, предусмотрено наложение штрафов.

Как сообщали Українські Новини, после каждого рабочего дня рынкам будут выдавать разрешения на продолжение работы. В то время, как правительство разрешило возобновить их работу, ФОПы требуют открыть розничную торговлю.   

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