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02 травня 2020, субота, 16:25 37
Бізнес 2020-05-02T16:29:36+03:00
Українські Новини
На Київщині після карантину відкрилися 13 продуктових ринків, - ОДА

На Київщині після карантину відкрилися 13 продуктових ринків, - ОДА

Надежда Комендантова
КОДА, Продуктові ринки, відкриття ринків, ринки в Києві
Ринки Києва після карантину. Фото: Країна
Ринки Києва після карантину. Фото: Країна

Після того, як Кабмін дозволив відновити роботу ринків з 1 травня, у Київській області 13 агроринків відновили роботу при дотриманні встановлених протиепідемічних вимог та письмової згоди керівників ринків забезпечити дотримання цих вимог за станом на ранок суботи, 2 травня.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

таном на ранок 2 травня 2020 року на території області розпочали роботу 13 агропродовольчих ринків: у Васильківському районі - 4, по 1 у Києво-Святошинському, Сквирському, Броварському, Білоцерківському та Миронівському, в смт Гостомель, р. Буча. - по одному і два ринку в смт Біла Церква", - сказано в повідомленні ОДА.

Відзначається, що загальна кількість ринків в області становить 74. Так, очікується, що інші ринки відновлять роботу найближчим часом за умови суворого дотримання всіх встановлених протиепідемічних вимог.

Слід зазначити, що під час заборони роботи ринків проводились перевірки дотримання карантинних заходів. За перші дні роботи ринків були виявлені два правопорушення, які відразу були усунені.

Раніше Українські Новини повідомляли, які правила потрібно дотримуватися при відкриття ринків. А також коли і які продовольчі ринки почнуть працювати в Києві.

Тим часом, у Києві в День праці відкрився лише один ринок

Раніше Українські Новини писали, де відкрилися ринки в Україні 1 травня.

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