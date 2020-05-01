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  • Предприниматели в Черкассах пикетируют управление полиции: требуют разрешить бизнесу работать
01 мая 2020, пятница, 19:49 168
Политика 2020-05-01T20:19:21+03:00
Українські Новини
Предприниматели в Черкассах пикетируют управление полиции: требуют разрешить бизнесу работать

Предприниматели в Черкассах пикетируют управление полиции: требуют разрешить бизнесу работать

Кира Молчанова
Акция протеста, Черкассы, Национальная полиция Украины, карантин в Украине, ослабление карантина
Здание бывшей гостиницы
Здание бывшей гостиницы "Славянская". Фото: Википедия

В Черкассах предприниматели на фоне отмены карантинных мер в городе потребовали от полиции не мешать работать малому и среднему бизнесу, а также они выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета.

Об этом сообщает Суспільне.Черкаси.

Акция прошла под стенами Главного управления национальной полиции.

По информации правоохранительных органов на забастовку собралось около сотни человек. Там присутствовали представители национального корпуса Черкасс.

До этого горсовет Черкасс решил ослабить карантин и позволил предпринимателям открыть магазины непродовольственных товаров и летние площадки ресторанов.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

30 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 455 до 10 861. При этом в Черкасской области выявлено 296 случаев инфицирования.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

В ответ на это мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием и обосновал, почему бизнес в городе должен работать с соблюдением некоторых карантинных ограничений.

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