Китай відмовив ВООЗ в участі розслідування виникнення коронавірусу

Незважаючи на те, що за словами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), коронавірус має тваринне походження, відомство продовжує розслідування про виникнення інфекції. За словами представника ВООЗ в Китаї Гаудена Галеа, Китай відмовив ВООЗ у розслідуванні виникнення COVID-19. Про це передає Sky News.

За його словами, Китай кілька разів відхилив запити ВООЗ, заявивши, що веде своє національне розслідування. Свою відмову Китай ніяк не пояснює. ВООЗ поки продовжить і далі робити запити до структури охорони здоров'я та органи влади Китаю.

Галеа також розповів, що китайська влада не надали організації доступ до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї ввели заборону на публікацію матеріалів про походження коронавірусу без схвалення влади.

Крім того, США розслідує причини виникнення коронавірусу, а також роль ВООЗ і Китаю в його розповсюдженні.