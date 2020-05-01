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  • Китай відмовив ВООЗ в участі розслідування виникнення коронавірусу
01 травня 2020, пʼятниця, 10:46 21
Світ 2020-05-01T11:11:43+03:00
Українські Новини
Китай відмовив ВООЗ в участі розслідування виникнення коронавірусу

Китай відмовив ВООЗ в участі розслідування виникнення коронавірусу

Елизавета Кесельман
Китай, Розслідування, ВООЗ, виникнення коронавірусу
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com
Коронавірус COVID-19 в Китаї. Фото: reuters.com

Незважаючи на те, що за словами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), коронавірус має тваринне походження, відомство продовжує розслідування про виникнення інфекції. За словами представника ВООЗ в Китаї Гаудена Галеа, Китай відмовив ВООЗ у розслідуванні виникнення COVID-19. Про це передає Sky News.

За його словами, Китай кілька разів відхилив запити ВООЗ, заявивши, що веде своє національне розслідування. Свою відмову Китай ніяк не пояснює. ВООЗ поки продовжить і далі робити запити до структури охорони здоров'я та органи влади Китаю.

Галеа також розповів, що китайська влада не надали організації доступ до документації двох вірусологічних лабораторій в Ухані.

Як повідомляли Українські Новини, в Китаї ввели заборону на публікацію матеріалів про походження коронавірусу без схвалення влади.

Крім того, США розслідує причини виникнення коронавірусу, а також роль ВООЗ і Китаю в його розповсюдженні.

Раніше американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала влади про появу епідемії коронавірусу ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.

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