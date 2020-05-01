Майские праздники-2020: лучший поздравления с днем Труда в анимированных картинках

Сегодня в Украине и во многих других странах отмечают День международной солидарности трудящихся. На этой неделе украинцы будут отдыхать три дня. В честь праздника пятница, 1 мая является официальным государственным выходным. Несмотря на карантин, который в Украине продлили до 11 мая, выходные можно провести с семьей, пожарив шашлыки на даче. Українські Новини собрали подборку поздравлений с Днем трудящихся в анимированных открытках.

Поздравительная открытка с днём Труда. Фото: otkritkiok

С международным днем Труда. Фото: otkritkiok

С праздником Первомая. Фото: otkritkiok

С праздником весны и труда. Фото: otkritkiok

С международным Днем трудящихся. Фото: otkritkiok

Мир, труд, май.Фото: otkritkiok

Поздравительная открытка ко дню Трудящихся. Фото:otkritkiok

Поздравления с 1 мая. Фото: otkritkiok

Ранее мы расскзалаи о прогнозе погоды на первомайские праздники.

Также Українські Новини поделились топ-тремя рецептами, как можно пожарить шашлыки на даче на майские выходные.

Тем временем, уже с сегодняшнего дня в Украине полноценно возобновляют свою работу аграрные и продовольственные рынки.