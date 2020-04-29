Майские праздники-2020: ТОП-3 лучших рецептов шашлыка на даче

Вкусный и сочный шашлык в этом году можно пожарить разве что на собственном приусадебном участке, и о том, как безопасно это сделать, рассказывали Українські Новини. Однако мало знать, как - нужно еще и знать, как сделать его вкусным и нежным, и ТОП-3 лучших рецептов шашлыка для дачи уже ждут приготовления.

Для начала - нужно подготовить мангал для шашлыков на участке. Для того, чтоб шашлык получился удачный, нужно одно условие — правильно раскочегаренный уголь. А дальше уже на нем готовить свежее мясо.

Простой рецепт

Специально для тех, у кого нет времени ждать, когда мясо для шашлыка промаринуется, предлагается вариант маринования шашлыка на скорую руку. Шашлык будет мариноваться в то время, пока вы будете разжигать костер (готовить угли). Для этого шашлыка нам потребуется:

2 кг свинины (шея)

1 кг репчатого лука

лавровый лист

свежемолотый черный перец

щепотка шафрана

соль

Мясо в данном случае исключительно должно быть свежее. Его мы режем на порционные куски и укладываем в емкость, где будет мариноваться наше мясо.

Шашлык на даче. Фото: tsvetnik.info

Шашлык из свинины в белом вине:

2 кг свиной шеи

4 репчатых лука

1,5 стакана белого сухого вина

1,5 стакана воды

3 ст. ложки растительного масла

черный молотый перец

лавровый лист

черный перец горошком

Мясо режем на порционные куски, лук нарезаем кольцами. Теперь берем кастрюлю, либо другую емкость, в которой будет мариноваться наше мясо. На дно укладываем первый слой мяса, перчим его, кладем лавровый лист, черный перец горошком и слой лука. Выкладываем еще слой мяса, так же перчим его, кладем лавровый лист, черный перец горошком и слой лука. Продолжаем пока не закончится мясо. Теперь добавляем растительное масло, вино и воду. Количество вина и воды может быть уменьшено либо увеличено в пропорции один к одному, исходя из условия чтобы мясо было немного покрыто жидкостью. И вот когда мясо у нас промариновалось, в мисочке надо растопить 50 гр. сливочного масла (на 4 шампура). Теперь нанизываем мясо на шампура и аккуратно ложкой поливаем мясо небольшим количеством растопленного сливочного масла.

Шашлык в йогуртовом маринаде:

2 кг свинины

1 стакан не сладкого йогурта

6 репчатых лучин

4 зубка чеснока

1 лимон

щепотка шафрана

черный молотый перец

соль

Свинину нарезаем на порционные куски. Щепотку шафрана предварительно замачиваем в столовой ложке теплой воды на 15 минут. Тем временем лук нарезаем кольцами. Чеснок следует очень мелко порубить. Теперь берем емкость для маринования нашего мяса и укладываем на дно куски свинины, перчим, солим его по вкусу, посыпаем немного чесноком и укладываем слой порезанного лука. Так продолжаем пока не закончится мясо. Теперь заливаем все это йогуртом, добавляем воду с шафраном и сок одного лимона. Оставляем в таком состоянии на пару часов, затем перемешиваем и оставляем еще часов на 6 мариноваться.

А тем временем в мае начнется лето, но с заморозками: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на месяц.