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29 апреля 2020, среда, 22:47 37
Жизнь 2020-04-29T23:10:56+03:00
Українські Новини
Майские праздники-2020: ТОП-3 лучших рецептов шашлыка на даче

Майские праздники-2020: ТОП-3 лучших рецептов шашлыка на даче

Ольга Фандорина
барбекю, шашлыки, карантин в Украине, Майские праздники-2020
Шашлыки на даче. Фото: u-f.ru
Шашлыки на даче. Фото: u-f.ru

Вкусный и сочный шашлык в этом году можно пожарить разве что на собственном приусадебном участке, и о том, как безопасно это сделать, рассказывали Українські Новини. Однако мало знать, как - нужно еще и знать, как сделать его вкусным и нежным, и ТОП-3 лучших рецептов шашлыка для дачи уже ждут приготовления. 

Для начала - нужно подготовить мангал для шашлыков на участке. Для того, чтоб шашлык получился удачный, нужно одно условие — правильно раскочегаренный уголь. А дальше уже на нем готовить свежее мясо. 

Простой рецепт

Специально для тех, у кого нет времени ждать, когда мясо для шашлыка промаринуется, предлагается вариант маринования шашлыка на скорую руку. Шашлык будет мариноваться в то время, пока вы будете разжигать костер (готовить угли). Для этого шашлыка нам потребуется:

  • 2 кг свинины (шея)
  • 1 кг репчатого лука
  • лавровый лист
  • свежемолотый черный перец
  • щепотка шафрана
  • соль

Мясо в данном случае исключительно должно быть свежее. Его мы режем на порционные куски и укладываем в емкость, где будет мариноваться наше мясо.

Шашлык на даче. Фото: tsvetnik.infoШашлык на даче. Фото: tsvetnik.info

Шашлык из свинины в белом вине:

  • 2 кг свиной шеи
  • 4 репчатых лука
  • 1,5 стакана белого сухого вина
  • 1,5 стакана воды
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • черный молотый перец
  • лавровый лист
  • черный перец горошком

Мясо режем на порционные куски, лук нарезаем кольцами. Теперь берем кастрюлю, либо другую емкость, в которой будет мариноваться наше мясо. На дно укладываем первый слой мяса, перчим его, кладем лавровый лист, черный перец горошком и слой лука. Выкладываем еще слой мяса, так же перчим его, кладем лавровый лист, черный перец горошком и слой лука. Продолжаем пока не закончится мясо. Теперь добавляем растительное масло, вино и воду. Количество вина и воды может быть уменьшено либо увеличено в пропорции один к одному, исходя из условия чтобы мясо было немного покрыто жидкостью.  И вот когда мясо у нас промариновалось, в мисочке надо растопить 50 гр. сливочного масла (на 4 шампура). Теперь нанизываем мясо на шампура и аккуратно ложкой поливаем мясо небольшим количеством растопленного сливочного масла.

Шашлык в йогуртовом маринаде:

  • 2 кг свинины
  • 1 стакан не сладкого йогурта
  • 6 репчатых лучин
  • 4 зубка чеснока
  • 1 лимон
  • щепотка шафрана
  • черный молотый перец
  • соль

Свинину нарезаем на порционные куски. Щепотку шафрана предварительно замачиваем в столовой ложке теплой воды на 15 минут. Тем временем лук нарезаем кольцами. Чеснок следует очень мелко порубить. Теперь берем емкость для маринования нашего мяса и укладываем на дно куски свинины, перчим, солим его по вкусу, посыпаем немного чесноком и укладываем слой порезанного лука. Так продолжаем пока не закончится мясо. Теперь заливаем все это йогуртом, добавляем воду с шафраном и сок одного лимона. Оставляем в таком состоянии на пару часов, затем перемешиваем и оставляем еще часов на 6 мариноваться.

А тем временем в мае начнется лето, но с заморозками: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на месяц.

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