Холод, дожди и грозы. Синоптик дала прогноз на последний день апреля и начало мая

Конец апреля принесет в некоторые области Украины дожди и грозы и даже похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, она отметила, что сегодня, 30 апреля, дожди и грозы ожидаются на Западе и Севере, а также местами в центральных областях.

"Апрель завершится в Украине дождями и грозами на Западе, Севере, лишь кое-где в центральных областях, температурой воздуха до +20 +25 градусов, холодом на южном побережье, местами +12 +14 градусов, похолоданием в западных областях, завтра там +16 +19 градусов", - написала Диденко.

Прогноз погоды на конец апреля. Карта: Наталка Диденко/Фейсбук

Также Диденко отметила, что Украина снова одна из самых теплых стран в Европе.

"На Юге и на Востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. Разве что в Одесской области ожидается дождь. Ветер в Украине южный и юго-западный, умеренный", - отметила синоптик.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Фейсбук

По словам Диденко, в Киев циклон принесет периодические дожди, местами грозы. Температура воздуха достигнет + 20 + 24 градусов.

"1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает", - дала прогноз на начало мая Диденко.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.