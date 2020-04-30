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30 апреля 2020, четверг, 05:45 294 Карта
Жизнь 2020-04-30T05:45:01+03:00
Українські Новини
Холод, дожди и грозы. Синоптик дала прогноз на последний день апреля и начало мая

Холод, дожди и грозы. Синоптик дала прогноз на последний день апреля и начало мая

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

Конец апреля принесет в некоторые области Украины дожди и грозы и даже похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко. 

Так, она отметила, что сегодня, 30 апреля, дожди и грозы ожидаются на Западе и Севере, а также местами в центральных областях.

"Апрель завершится в Украине дождями и грозами на Западе, Севере, лишь кое-где в центральных областях, температурой воздуха до +20 +25 градусов, холодом на южном побережье, местами +12 +14 градусов, похолоданием в западных областях, завтра там +16 +19 градусов", - написала Диденко.

Прогноз погоды на конец апреля. Карта: Наталка Диденко/ФейсбукПрогноз погоды на конец апреля. Карта: Наталка Диденко/Фейсбук

Также Диденко отметила, что Украина снова одна из самых теплых стран в Европе.

"На Юге и на Востоке, в большинстве центральных областей будет преобладать сухая погода. Разве что в Одесской области ожидается дождь. Ветер в Украине южный и юго-западный, умеренный", - отметила синоптик.

Прогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/ФейсбукПрогноз погоды. Карта: Наталка Диденко/Фейсбук

По словам Диденко, в Киев циклон принесет периодические дожди, местами грозы. Температура воздуха достигнет + 20 + 24 градусов.

"1 мая в столице похолодает, потом потеплеет, а 4-5 мая снова похолодает", - дала прогноз на начало мая Диденко.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

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