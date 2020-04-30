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30 апреля 2020, четверг, 06:34 84
Жизнь 2020-04-30T06:35:09+03:00
Українські Новини
Майские праздники-2020: как безопасно пожарить шашлыки на даче

Майские праздники-2020: как безопасно пожарить шашлыки на даче

Ольга Фандорина
Безопасность, майские праздники, шашлыки, карантин в Украине, Майские праздники-2020
Шашлыки. Фото: zakustom.com
Шашлыки. Фото: zakustom.com

Майские праздники и длинные выходные с отличной погодой уже на пороге, а традиционных шашлыков на природе в лесу  в этом году не получится. Во-первых, режим карантина диктует свои условия и ежегодная вылазка с друзьями на природу в этом году отменяется, а во-вторых - стоит побеспокоиться и о лесах вокруг вашего региона - из-за постоянных пожаров выгорают леса и погибают животные, и неосторожный костер может привести к катастрофе. Українські Новини расскажут, как приготовить шашлык на собственном дачном участке без риска для природы и здоровья, и будут ли украинцев штрафовать за выезд на природу.

Для начала - нужно подготовить мангал для шашлыков на участке. Для того, чтоб шашлык получился удачный, нужно одно условие — правильно раскочегаренный уголь. Высыпаем уголь в мангал и подходим к первому правилу — куски должны быть небольшими. Где-то порядка 4 см по грани.

Далее - правильнее всего уголь разжигать бумажкой, щепочкой. Однако сейчас на помощь приходят жидкости для разжигания костра. И тут главное - дать ей впитаться в угли, чтоб они разгорелись, подождать после разбрызгивания 4-5 минут. После того, как жидкость впиталась, поджигаем. Все должно загореться плавно, ровным пламенем, без каких-либо хлопков и вспышек.Через какое-то время огонь гаснет и вот тогда нужно раздувать угольки махалом - чтоб огонь расширялся по углям. Лучше всего дробить угольки все то время, что они раскаляются - так жар будет лучше. И вот по прошествию 20-25 минут, когда угли уже раскалились, но открытого огня не дают, можно класть сверху на мангал шампуры с шашлыком.

Правила разведения огня:

  • грамотно подготовить место для костра или мангала вдали от построек и деревьев;
  • обеспечить препятствие возможному распространению пламени;
  • запастись средствами для быстрого тушения огня;
  • следить за метеопрогнозом: в ветреную погоду или перед грозой от жарки мяса на воздухе придется отказаться.

Ограничения для костров и открытых жаровен:

  • расстояние от ближайших построек до пламени должно быть не менее 50 м.;
  • до лиственных пород деревьев — не менее 30 м.;
  • до хвойных — не менее 100 м.;
  • для огня в земле готовят яму от 30 см. глубиной и не менее 100 см. в диаметре;
  • есто в радиусе 10 м. вокруг костра дополнительно нужно очистить от сухой травы, мусора и веток, окопать полосой в 40 см.

Если жарить шашлык планируется в небольшом закрытом мангале, допустимо устанавливать его на расстоянии от 5 м. от построек. Рядом обязательно должна быть емкость с водой или огнетушитель.

Отказаться от разжигания огня на даче требуется, если:

  • участок прилегает к торфяникам, на нем растут плодовые кустарники;
  • скорость ветра 10 м/с и выше;
  • объявлено штормовое предупреждение;
  • в области существует особый противопожарный режим.

А тем временем в мае начнется лето, но с заморозками: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на месяц.

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