На майские праздники украинцев ждут два трехдневных выходных

Традиционно в мае много праздников, часть из которых являются государственными, а следовательно — выходными. Поэтому украинцы в этом месяце будут отдыхать больше.

Об этом со ссылкой на распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год" сообщают Українські Новини.

Помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2020 будут два государственных праздника — 1 мая – День труда и 9 мая — День победы во Второй мировой войне.

1 мая выпадает на пятницу. Так что в начале месяца украинцы получат длинные выходные с пятницы по воскресенье.

9 мая приходится на субботу. Это значит, что следующий за ней понедельник 11 мая тоже будет выходным. Кроме того, 8 мая будет коротким рабочим днем.

8 мая в Украине, как и во всем мире, празднуют День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

Всего количество рабочих дней в мае составляет всего 19 дней. А официальных государственных праздников и выходных дней в конце весны будет целых 12.

Как сообщали Українські Новини, из-за того, что 8 марта припадает на воскресенье, украинцы получат дополнительный выходной 9 марта.

В этом году Пасха будет 19 апреля. Традиционно следующий за ней понедельник будет нерабочим днем.

В связи с Международным женским днем "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов.