Перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор

Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин призвал прекратить сжигание сухостоя и мусора, поскольку это приводит к возникновению пожаров. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой: прекратите, пожалуйста, сжигать растительные остатки, траву и мусор. В нашем государстве уже с начала года произошло около 23 тысяч пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году", - сказал глава ГСЧС.

По его словам, пожары часто возникают из-за сжигания сухостоя на частных территориях и вызывают огромные убытки для государства и природы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.

Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.