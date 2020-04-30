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30 апреля 2020, четверг, 14:31 67
Общество 2020-04-30T14:32:05+03:00
Українські Новини
Перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор

Перед майскими праздниками глава ГосЧС попросил украинцев не сжигать траву и мусор

Ольга Фандорина
Возгорание, Лесные пожары, ГосЧС

Глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин призвал прекратить сжигание сухостоя и мусора, поскольку это приводит к возникновению пожаров. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"От себя лично и многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой: прекратите, пожалуйста, сжигать растительные остатки, траву и мусор. В нашем государстве уже с начала года произошло около 23 тысяч пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году", - сказал глава ГСЧС.

По его словам, пожары часто возникают из-за сжигания сухостоя на частных территориях и вызывают огромные убытки для государства и природы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГосЧС локализовала 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.

Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

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