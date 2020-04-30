Рубль "замер" в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 30 апреля

Пока доллар продолжает падать, в четверг, 30 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 апреля, не изменился и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг также не изменился и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 30 апреля:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,15 3,69 Максимальный 3,50 3,90 Минимальный 2,44 3,50

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 апреля на 7,35 коп. до 27,2145 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,07 коп. до 26,8652 UAH/USD.

Тем временем экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится возле отметки в 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Ранее сообщалось о том, что НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

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