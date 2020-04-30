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30 апреля 2020, четверг, 10:56 26
Экономика 2020-04-30T10:56:37+03:00
Українські Новини
Рубль "замер" в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 30 апреля

Рубль "замер" в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 30 апреля

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

Пока доллар продолжает падать, в четверг, 30 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 апреля, не изменился и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг также не изменился и составляет 3,69 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 30 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,15 3,69
Максимальный 3,50 3,90
Минимальный 2,44 3,50

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 апреля на 7,35 коп. до 27,2145 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,07 коп. до 26,8652 UAH/USD.

Тем временем экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится возле отметки в 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Ранее сообщалось о том, что НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Также мы писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине, а также, какие вакансии наиболее востребованы.

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