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30 апреля 2020, четверг, 10:30 45
Экономика 2020-04-30T10:30:17+03:00
Українські Новини
Доллар и евро перед длинными выходными обвалились. Курс валют на 30 апреля

Доллар и евро перед длинными выходными обвалились. Курс валют на 30 апреля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Пока гривна уверено дорожает, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 29 апреля на 7,35 коп. до 27,2145 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,07 коп. до 26,8652 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,92 коп. до 28,9097 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,57 коп. до 29,4765 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,8652 27,2145 28,9097 29,4765 3,15 3,69
Максимальный 27,0000 27,7000 29,2000 29,7500 3,50 3,90
Минимальный 26,5500 27,1000 28,1500 29,2500 2,44 3,50

Как сообщали Українські Новини, экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится возле отметки в 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Ранее сообщалось о том, что НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Также мы писали о том, как карантин повлиял на рынок труда в Украине, а также, какие вакансии наиболее востребованы.

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