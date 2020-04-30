Рубль "завмер" в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 30 квітня

Поки долар продовжує падати, у четвер, 30 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 квітня, не змінився і становить 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в четвер також не змінився і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 30 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,15 3,69 Максимальний 3,50 3,90 Мінімальний 2,44 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 квітня на 7,35 коп. до 27,2145 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,07 коп. до 26,8652 UAH/USD.

Тим часом економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться біля позначки в 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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