Долар і євро перед довгими вихідними обвалилися. Курс валют на 30 квітня

Поки гривня впевнено дорожчає, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 квітня на 7,35 коп. до 27,2145 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,07 коп. до 26,8652 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,92 коп. до 28,9097 UAH/EUR, курс продажу знизився на 7,57 коп. до 29,4765 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,8652 27,2145 28,9097 29,4765 3,15 3,69 Максимальний 27,0000 27,7000 29,2000 29,7500 3,50 3,90 Мінімальний 26,5500 27,1000 28,1500 29,2500 2,44 3,50

Як повідомляли Українські Новини, економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться біля позначки в 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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