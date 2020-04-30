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30 апреля 2020, четверг, 05:15 34
Финансы 2020-04-30T05:15:02+03:00
Українські Новини
Перед длинными выходными НБУ снова укрепил гривну: курс валют

Перед длинными выходными НБУ снова укрепил гривну: курс валют

Елена Новикова
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Курс НБУ
Курс НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 апреля-3 мая, на 7,71 коп. до 26,9714 UAH/USD, в то время, как 29 апреля доллар продолжил падать, а евро начал дорожать в обменных пунктах киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 апреля, на 5,40 коп. до 27,0485 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,4715
1 доллар США 26,9714
1 швейцарский франк 27,6743
10 иен 2,5302
10 российских рублей 3,6630
1 евро 29,2424

Как сообщали Українські Новини, экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится возле отметки в 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Ранее сообщалось о том, что НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Кроме того, Национальный банк Украины снизил с 15 тысяч гривен до 5 тысяч гривен предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков.

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