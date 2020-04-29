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29 апреля 2020, среда, 21:00 208 Инфографика
Финансы 2020-04-29T21:04:03+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 689 млн гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 689 млн гривен

Елизавета Кесельман
Пенсии, Пенсионный фонд, индексация пенсий, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

29 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование майских пенсий, индексация которых начнется с 1 мая, после чего большинство украинцев получат их в банках. 

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда на Facebook.

Отмечается, что на пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен.

"Выплату пенсий будет проведено в определенную для каждого пенсионера дату в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд. 

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Также в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Кроме того, по состоянию на 21 апреля на пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 31,5 миллиарда гривен.

 

 
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