Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 689 млн гривен

29 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование майских пенсий, индексация которых начнется с 1 мая, после чего большинство украинцев получат их в банках.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда на Facebook.

Отмечается, что на пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен.

"Выплату пенсий будет проведено в определенную для каждого пенсионера дату в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.

Также в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Кроме того, по состоянию на 21 апреля на пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 31,5 миллиарда гривен.