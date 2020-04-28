подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 апреля 2020, вторник, 22:49 584 Инфографика
Происшествия 2020-04-28T22:57:12+03:00
Українські Новини
В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар. Тушит авиация

В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар. Тушит авиация

Надежда Комендантова
Пожар, Авиация, Пожарные, Лесной пожар, Воздух, ГосЧС, Пожар в Житомирской области
Пожар в Житомирской области. Фото: пресс-служба ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: пресс-служба ГСЧС

В то время, как пожар в Чернобыльской зоне локализован, 28 апреля в Олевском районе Житомирской области произошло новое возгорание травы, которое распространилось на массив Полесского природного заповедника.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходила в верховой", - сказано в сообщении. 

Для тушения пожара привлекли наземные и авиационные силы.

Сообщается, что с помощью авиации удалось ликвидировать верховой пожар.

В настоящее время продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушении привлекли 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

В то же время, вак свидетельствуют данные ресурса IQ Air, по состоянию на 22:30 Киев был на 62 месте в мире по чистоте воздуха, находясь в безопасной зеленой зоне.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.

Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

В то же время, следом за пандемией коронавируса, 2020 год обещает нагревающейся планете потоп, пожары, которые уже охватили Украину, библейское нашествие саранчи и неурожай. Природные катаклизмы угрожают голодом не только бедным странам, серьезными проблемами могут быть и у США и Европы.

 

Больше новостей о: Пожар Авиация Пожарные Лесной пожар Воздух ГосЧС Пожар в Житомирской области

Очаги тления в Житомирской области и Чернобыльской...
В Мининфраструктуры рассказали, когда могут возобн...
Из-за сильного пожара центр Киева остался без свет...
Под Житомиром возник новый лесной пожар: какой в с...
Во время карантина средняя зарплата в Украине выросла
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты
Новости
Фото: facebook.com/valentin.buryanov.7
Нарушитель карантина, переплывший Днепр, прискакал на лошади к Авакову 23:31
Павелко официально пригласил членов "футбольной" ВСК в Дом футбола 23:08
В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар. Тушит авиация 22:49 Инфографика
Рынок "Столичный" готов возобновить полноценную работу с учетом требований Минздрава 22:19
В МОЗ рассказали, какую область Украины пока не затронула смертность от COVID-19 22:00 Инфографика
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
"Укрзализныця" хочет исключить из перечня малодеятельных 77 станций 14:46
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Замгенпрокурора назначили в обход комиссии, - СМИ 13:13
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
Турция, Португалия и Греция: куда можно будет поехать в отпуск летом 08:59
больше новостей
Сезонные работы за границей для украинцев: Кабмин будет выдавать разрешения отдельно на каждый запрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok