В Житомирской области вспыхнул новый лесной пожар. Тушит авиация

В то время, как пожар в Чернобыльской зоне локализован, 28 апреля в Олевском районе Житомирской области произошло новое возгорание травы, которое распространилось на массив Полесского природного заповедника.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходила в верховой", - сказано в сообщении.

Для тушения пожара привлекли наземные и авиационные силы.

Сообщается, что с помощью авиации удалось ликвидировать верховой пожар.

В настоящее время продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушении привлекли 124 человек и 26 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

В то же время, вак свидетельствуют данные ресурса IQ Air, по состоянию на 22:30 Киев был на 62 месте в мире по чистоте воздуха, находясь в безопасной зеленой зоне.

Как сообщали Українськi Новини, 27 апреля ГосЧС ликвидировала очаг тления торфа в Денисовецком лесничестве и пожар, возникший на границе Чернобыльской зоны.

Кроме того, пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области, которые ранее принесли в Киев запах дыма, локализованы.

В то же время, следом за пандемией коронавируса, 2020 год обещает нагревающейся планете потоп, пожары, которые уже охватили Украину, библейское нашествие саранчи и неурожай. Природные катаклизмы угрожают голодом не только бедным странам, серьезными проблемами могут быть и у США и Европы.