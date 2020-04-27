Уволенный Слончак заявил, что полиция вела себя вызывающе и факт избиения отрицает

Бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак отрицает избиение патрульного в Киеве. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!" - написал он. Слончак также извинился перед общественностью и правоохранителями за свою "эмоциональную несдержанность". Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы проводят следственные действия со Слончаком, о подозрении ему не сообщалось. Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве. Также Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА.