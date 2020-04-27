Уволенный Слончак заявил, что полиция вела себя вызывающе и факт избиения отрицает

Бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак отрицает избиение патрульного в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!" - написал он.

Слончак также извинился перед общественностью и правоохранителями за свою "эмоциональную несдержанность".

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы проводят следственные действия со Слончаком, о подозрении ему не сообщалось.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве. Также Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА.