подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 17:56 294
Общество 2020-04-27T17:58:26+03:00
Українські Новини
Уволенный Слончак заявил, что полиция вела себя вызывающе и факт избиения отрицает

Уволенный Слончак заявил, что полиция вела себя вызывающе и факт избиения отрицает

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Украинская полиция, Полиция, КГГА, Владимир Слончак, Нападение на полицейского
Владимир Слончак. Фото: facebook.com/vslonchak/
Владимир Слончак. Фото: facebook.com/vslonchak/

Бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак отрицает избиение патрульного в Киеве.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера вечером мой автомобиль был остановлен патрульной полицией. Во время выяснения обстоятельств остановки полиция вызывающе превышала свои полномочия и нарушала закон, что вызвало у меня возмущение. Как юрист хочу заверить, что четко понимаю, где эмоции, а где нападение на полицейского, и последнего - точно не было!" - написал он.

Слончак также извинился перед общественностью и правоохранителями за свою "эмоциональную несдержанность".

Как сообщали Українськi Новини, правоохранительные органы проводят следственные действия со Слончаком, о подозрении ему не сообщалось.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака, который напал на патрульного полицейского в Киеве. Также Кличко извинился перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя председателя КГГА.

Больше новостей о: Виталий Кличко Украинская полиция Полиция КГГА Владимир Слончак Нападение на полицейского

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Мангер - заказчик убийства Гандзюк. Генпрокуратура завершила расследование
Новости
Со вторника видеоуроки будут показывать и для учеников начальной школы 19:25
Не надо будет ждать 10 или 20 дней. Шмыгаль допустил быстрый выход украинцев из карантина 19:15
Нацбанк упростил валютный надзор: сумму операций со 150 тыс. повысили до 400 тыс гривен 19:00
Сергей Бурлаков: Дайте ему материалы дел полистать, с фото и деталями, чтобы проникся "интеллигентностью" 18:58 Мнение
Зеленский хочет открыть рынки уже 1 мая 18:57
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
больше новостей
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok