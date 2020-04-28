підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
28 квітня 2020, вівторок, 17:22 15
Судова влада 2020-04-28T19:15:02+03:00
Українські Новини
Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього заступника Кличка Слончака

Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього заступника Кличка Слончака

Надежда Комендантова
Суд, Арешт, Володимир Слончак, Домашній арешт, Побиття поліцейських, Нічний домашній арешт
Володимир Слончак. Фото: facebook.com/pg/vslonchak
Володимир Слончак. Фото: facebook.com/pg/vslonchak

Солом'янський районний суд Києва обрав для колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, який підозрюється в нападі на патрульного поліцейського, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Слончак зобов'язаний перебувати вдома з 23:00 до 06:00.

Також на нього покладено низку зобов'язань.

При цьому електронний браслет суд не згадував у своєму рішенні.

Також Слончака не зобов'язували здати паспорт для виїзду за кордон.

Прокуратура наполягала на цілодобовому арешт Слончака, але суд задовольнив клопотання частково.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи проводять слідчі дії з Слончаком, про підозру йому не повідомлялося. Раніше Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві. А Слончак заявив, що це поліцейські вели себе зухвало.

Прокуратура мала намір просити суд обрати цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід для колишнього заступника голови КМДА Володимира Слончака.

 

 

Більше новин про: Суд Арешт Володимир Слончак Домашній арешт Побиття поліцейських Нічний домашній арешт

Владі потрібно виконати рішення Конституційного су...
Суд заарештував спійманого на шпигунстві генерал-м...
Звільненого Слончака збираються посадити під цілод...
Чорновол змінили цілодобовий домашній арешт на ніч...
Відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як почнуть послаблювати карантин у Києві
Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього заступника Кличка Слончака
Новини
Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 28 квітня 18:53
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
Взаємодія ДФС та АРМА підвищить ефективність управління арештованим майном, – Солодченко 18:12
У Вінниці підприємниця захопила зі зброєю будівлю, а потім поширила фейки про те, як побувала заручницею, - ЗМІ 18:08
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" в Запорізькій області можуть отримати залишок коштів 18:08 Прес-реліз
більше новин
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Не треба буде чекати 10 або 20 днів. Шмигаль допустив швидкий вихід українців з карантину 19:15
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
"Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні 11:49
більше новин
НБУ знизив ліміт для переказів грошей без ідентифікації клієнтів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok