Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього заступника Кличка Слончака

Солом'янський районний суд Києва обрав для колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, який підозрюється в нападі на патрульного поліцейського, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Таке рішення суд прийняв у вівторок, передають Українські Новини.

Слончак зобов'язаний перебувати вдома з 23:00 до 06:00.

Також на нього покладено низку зобов'язань.

При цьому електронний браслет суд не згадував у своєму рішенні.

Також Слончака не зобов'язували здати паспорт для виїзду за кордон.

Прокуратура наполягала на цілодобовому арешт Слончака, але суд задовольнив клопотання частково.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи проводять слідчі дії з Слончаком, про підозру йому не повідомлялося. Раніше Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака, який напав на патрульного поліцейського в Києві. А Слончак заявив, що це поліцейські вели себе зухвало.

Прокуратура мала намір просити суд обрати цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід для колишнього заступника голови КМДА Володимира Слончака.