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28 апреля 2020, вторник, 16:51 351
Общество 2020-04-28T16:54:10+03:00
Українські Новини
Главред "Playboy. Украина" уже месяц не может вернуться домой из Дубая, не смотря на 4 купленных билета

Главред "Playboy. Украина" уже месяц не может вернуться домой из Дубая, не смотря на 4 купленных билета

Кира Молчанова
Playboy, Эвакуация, Дубай, Иваненко, Дмитрий Кулеба, Украинцы за границей, застрявшие украинцы
Бурдж Дубай, самое высокое здание из когда-либо созданных
Бурдж Дубай, самое высокое здание из когда-либо созданных

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении эвакуации украинцев из-за границы, Влад Иваненко, главный редактор "Playboy. Украина" застрял в Объединенных Арабских Эмиратах и не может покинуть Дубай. Его рейсы постоянно отменяют.

Об этом в Facebook рассказывает как сам Иваненко, так и его друг Сергей Дидковский.

По словам Дидковского, Иваненко не может покинуть Дубай уже месяц. За это время он купил 4 билета, но все рейсы отменили.

"На завтра у него в очередной раз был анонсирован и запланирован рейс в Киев, и сегодня его вновь отменили. Вопрос не стоит в обсервации/санатории/самоизоляции/оплате билетов. Вопрос стоит в том, что рейсы обещают, но не дают", — пояснил Дидковский.

Он подчеркнул, что Иваненко заплатил за все билеты.

"Вопрос. К кому Влад Иваненко может обратиться за правдивой информацией, когда он может попасть домой? Не абстрактный МИД, а конкретный человек, который возьмет на себя ответственность сказать правду, дать точную дату вылета, который состоится", — спросил Дидковский.

Также он обратился к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой прояснить ситуацию. На что министр ответил в Facebook, что организацией рейсов занимается Министерство инфраструктуры и авиакомпании, а МЗС уведомляет граждан про наличие рейсов. Также он уточнил, что рейс МАУ из Дубая запланирован на 3 мая.

На странице Консульства Украины в Дубае в Facebook говорится, что рейс авиакомпании Air Arabia 28 апреля по маршруту Шарджа — Киев не состоится из-за того, что авиакомпания не смогла получить разрешение на полет.

 Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

 При этом, по данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 27 марта около 15 тыс. украинцев за границей требовали помощи в возвращении в Украину.

Тем не менее, авиакомпания Windrose намерена выполнить рейс "Киев - София - Киев" 30 апреля.

Авиакомпания SkyUp намерена осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля.

27 апреля, из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. На его борту 119 украинских школьников.

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