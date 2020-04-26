Украинцы смогут на следующей неделе прилететь в Киев из Стокгольма. Названы условия

Авиакомпания SkyUp намерена осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля в то время, как украинцы на Бали до сих пор не могут попасть домой.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Швеции на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице SkyUp", - сказано в нем.

Отмечается, что каждый пассажир рейса должен будет заполнить соглашение на обсервацию или самоизоляцию.

На самоизоляцию по месту проживания пассажиры будут отправлены в случае установки на мобильный телефон приложения "Дія".

"Обращаем внимание, что следующих авиарейсов в ближайшие несколько месяцев не будет", - подчеркивается в сообщении.

Самолет должен вылететь из Стокгольма в 09:00.

Как сообщали Українськi Новини, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".

Тем временем, в Ворзеле под Киевом завершилась обсервация прилетевших из ОАЭ украинцев.