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26 апреля 2020, воскресенье, 16:17 356
Транспорт 2020-04-26T16:23:07+03:00
Українські Новини
Украинцы смогут на следующей неделе прилететь в Киев из Стокгольма. Названы условия

Украинцы смогут на следующей неделе прилететь в Киев из Стокгольма. Названы условия

Ярина Вацяк
авиарейсы, SkyUp, SkyUp Airlines, Возвращение украинцев, Украинцы за границей, Стокгольм-Киев
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо
SkyUp Airlines. Фото: hrk.aerо

Авиакомпания SkyUp намерена осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля в то время, как украинцы на Бали до сих пор не могут попасть домой.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Швеции на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Открыта продажа билетов на спецрейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице SkyUp", - сказано в нем.

Отмечается, что каждый пассажир рейса должен будет заполнить соглашение на обсервацию или самоизоляцию.

На самоизоляцию по месту проживания пассажиры будут отправлены в случае установки на мобильный телефон приложения "Дія".

"Обращаем внимание, что следующих авиарейсов в ближайшие несколько месяцев не будет", - подчеркивается в сообщении.

Самолет должен вылететь из Стокгольма в 09:00.

Как сообщали Українськi Новини, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".

Тем временем, в Ворзеле под Киевом завершилась обсервация прилетевших из ОАЭ украинцев.

 

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