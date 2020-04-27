30 апреля в Киев смогут вернуться украинцы из Болгарии

Пока в Украине авиаперелеты с целью туризма зепрещены из-за карантина, авиакомпания Windrose намерена выполнить рейс "Киев - София - Киев" 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українські Новини.

"30 апреля авиакомпания выполнит дополнительный авиарейс по направлению "Киев - София - Киев":7W 7055 Киев 15:45 - София 17:50 и 7W 7056 София 18:50 - Киев 20:50", - сказано в нем.

Отмечается, что на рейс 7W 7055 по направлению "Киев - София" будут допущены только иностранные граждане или граждане Украины с постоянным местом жительства в Болгарии.

При этом главным условием предоставления разрешения на осуществление перелета "София - Киев" является согласие на обсервацию.

Согласно постановлению правительства от 22 апреля, гражданам, которые возвращаются из-за границы можно пройти обсервацию под контролем программы "Дій вдома", которую необходимо установить на свой смартфон.

Согласно сообщению, к перелету могут быть допущены только те пассажиры, у которых на смартфонах установлена ​​эта программа с соответствующей регистрацией.

Украинская авиакомпания Windrose основана в 2003 году, выполняет регулярные и чартерные перевозки, имея в парке воздушных судов 15 самолетов - четыре самолета типа Airbus А-321, один самолет типа Airbus А-320, семь самолетов типа Embraer-145 и 3 самолета типа Hawker 800XP/850XP.⠀

Как сообщали Українські Новини, регулярные авиарейсы по Украине могут восстановить в конце лета или в начале осени.

Киев подготовил план последовательных действий по ослаблению карантина, который продлили до 11 мая, и восстановлению экономики столицы.