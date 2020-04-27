Из Майами в Киев вылетел рейс с эвакуированными украинцами

Сегодня, 27 апреля, из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

За его примером будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены за объявлением правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться домой с разных уголков мира.

"Этим спецрейсом из Майами домой возвращается 119 учеников из Украины, которые находились в США по американской образовательной программе FLEX", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее эвакуированные с Бали украинцы отказывались покидать самолет в аэропорту "Борисполь".

Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане). Часть поехала сразу. Но часть отказалась и сидит в самолете.



Ранее прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта.



Кроме того, экс-руководство отеля "Казацкий" подозревают в отмывании 12 млн гривен. Дело было открыто 11 апреля по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.