Украина продолжит эвакуировать украинцев из других стран, — Зеленский

Украина возобновляет эвакуацию украинцев, пребывающих за границей и выразивших желание вернуться в Украину. Министерство инфраструктуры уже обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передают Українські Новини.

"Мы возобновляем их эвакуацию специальными рейсами. Она будет проходить постепенно и контролированно в формате до 4 самолетов в сутки", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все пассажиры, которые вернутся в Украину будут разделены на две группы: большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома, зарегистрировавшись в мобильном приложении "Дій вдома", и 10% граждан, которые не имеют смартфонов, они пройдут обсервацию в классическом формате, т.е. в подготовленных государством локациях.

С помощью мобильного приложения, медики и полицейские смогут контролировать процесс самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

При этом, по данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 27 марта около 15 тыс. украинцев за границей требовали помощи в возвращении в Украину.

Тем не менее, авиакомпания Windrose намерена выполнить рейс "Киев - София - Киев" 30 апреля.

Авиакомпания SkyUp намерена осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля.

27 апреля, из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. На его борту 119 украинских школьников.