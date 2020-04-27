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27 апреля 2020, понедельник, 21:46 102
Общество 2020-04-27T21:47:10+03:00
Українські Новини
Украина продолжит эвакуировать украинцев из других стран, — Зеленский

Украина продолжит эвакуировать украинцев из других стран, — Зеленский

Кира Молчанова
Эвакуация, смолет, Владимир Зеленский, Эвакуированные украинцы
Самолет. фото: freepik
Самолет. фото: freepik

Украина возобновляет эвакуацию украинцев, пребывающих за границей и выразивших желание вернуться в Украину. Министерство инфраструктуры уже обнародовало график специальных авиарейсов из 26 городов мира.

 Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передают Українські Новини.

"Мы возобновляем их эвакуацию специальными рейсами. Она будет проходить постепенно и контролированно в формате до 4 самолетов в сутки", - сказал Зеленский.

 Он отметил, что все пассажиры, которые вернутся в Украину будут разделены на две группы: большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя дома, зарегистрировавшись в мобильном приложении "Дій вдома", и 10% граждан, которые не имеют смартфонов, они пройдут обсервацию в классическом формате, т.е. в подготовленных государством локациях.

 С помощью мобильного приложения, медики и полицейские смогут контролировать процесс самоизоляции.

 Как сообщали Українськi Новини, с 28 марта Украина закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

 При этом, по данным Министерства иностранных дел, по состоянию на 27 марта около 15 тыс. украинцев за границей требовали помощи в возвращении в Украину.

Тем не менее, авиакомпания Windrose намерена выполнить рейс "Киев - София - Киев" 30 апреля.

Авиакомпания SkyUp намерена осуществить рейс "Стокгольм - Киев" 28 апреля.

27 апреля, из Майами (США) в Украину вылетел уже четвертый коммерческий спецрейс в связи со вспышкой коронавируса. На его борту 119 украинских школьников.

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