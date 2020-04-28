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  • У берегов Калифорнии скопились нефтяные танкеры. Их используют, как плавучие хранилища
28 апреля 2020, вторник, 14:47 507
Мир 2020-04-28T14:48:10+03:00
Українські Новини
У берегов Калифорнии скопились нефтяные танкеры. Их используют, как плавучие хранилища

У берегов Калифорнии скопились нефтяные танкеры. Их используют, как плавучие хранилища

Елизавета Кесельман
США, Танкер, Нефть, Нефтяные танкеры, Плавучие хранилища
Танкер.Фото: pixabay
Танкер.Фото: pixabay

У берегов Калифорнии в США скопились около 30 танкеров с нефтью в связи с тем, что нефтехранилища переполнены. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стоянка танкеров на воде растянулась от города Лонг-Бич до залива Сан-Франциско. На этих плавучих платформах сейчас сконцентрировано столько нефти, что она способна удовлетворить 20% мирового спроса на сырье (в докризисный период). Это более 20 миллионов баррелей.

На данный период такнкеры используют, как плавучие хранилища нефти, так как хранилища на суше переполнены, а новое сырье хранить негде. 

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укртранснефть" проверила качество нефти из США  и начала ее транспортировку.

Кроме того, нефть марки WTI в США в понедельник упал до исторического минимума, опустившись ниже 1 доллара за баррель после того как зафиксировали обвал цен на нефть худший за последние 29 лет.

Также средние цены на топливо на АЗС Украины понизились, а антимонопольный комитет (АМКУ) заявляет о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.

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