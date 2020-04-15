Нефти Brent упала в цене до двухнедельных минимумов

Котировки нефти Brent упали до двухнедельных минимумов. Фьючерсы на Brent снизились на 0,12 доллара (0,41%), до 29,48 доллара за баррель в то время, как обвал цен на нефть стал худшим за последние 29 лет.

Снижение спроса на нефть перевешивает позитивное влияние соглашения по снижению добычи ОПЕК+, объясняют аналитики MarketWatch, пишет "Сегодня".

К 9:21 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent снизились на лондонской бирже ICE Futures на 0,12 доллара (0,41%), до 29,48 доллара за баррель. Во вторник контракт подешевел на 6,7%, до 29,6 доллара за баррель – минимального уровня с 1 апреля.

В то же время майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,20 доллара (0,99%) – до 20,31 доллара за баррель. Впрочем, к закрытию предыдущих торгов WTI подешевела до минимума с 30 марта.

"Сделка ОПЕК+ предусматривает сокращение мирового предложения примерно на 10%, в то время как спрос теряет 20-30%, что фактически гарантирует избыток нефти и нефтепродуктов, которые будут направляться в резервы в краткосрочной и среднесрочной перспективе", – отмечает главный сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Как сообщали Українські Новини, в то время как средние цены на топливо на АЗС Украины понизились, Антимонопольный комитет (АМКУ) заявляет о возможности снижения цен на бензин А-95 на 3-5 гривен/литр.