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29 апреля 2020, среда, 07:22 274 Документ
Судебная власть 2020-04-29T07:22:01+03:00
Українські Новини
Расходы на Генпрокуратуру выросли почти в 4 раза за последние 5 лет

Расходы на Генпрокуратуру выросли почти в 4 раза за последние 5 лет

Сергей Паламаренко
Ирина Венедиктова, Госбюджет-2020, Офис Генпрокурора
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офис Генпрокурора. Фото: 5 канал

Офис генерального прокурора сообщил, что из государственного бюджета Украины в 2015 году Генпрокуратуре было выделено 584,3 млн гривен, а в 2020 году - 2 млрд гривен. Соответственно за последние 5 лет расходы госбюджета выросли почти в 4 раза.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

"... предоставляем информацию о кассовых расходов, которые были осуществлены Генеральной прокуратурой Украины в 2015-2019 годах по бюджетной программе 0901010 "Осуществление прокурорско-следственной деятельности, подготовка и повышение квалификации кадров прокуратуры": 2015 год - 584 312,8 тыс. гривен, 2016 год - 637 850,4 тыс. гривен, 2017 год - 1 139 547,2 тыс. гривен, 2018 год - 1 316 131,0 тыс. гривен, 2019 год - 1 360 180,2 тыс. гривен", - сказано в документе.

Также в документе сообщается, что по состоянию на 24.04.2020 размер сметных назначений Офиса генпрокурора на 2020 год составляет 2 004 759,6 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, 28 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила завершение дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк получением достаточных доказательств для подтверждения в суде виновности заказчиков и организаторов в нападении.

27 апреля Офис генпрокурора опроверг информацию СМИ о подготовке подозрений бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и экс-Президенту Петру Порошенко в государственной измене в связи с отдачей команды на проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в 2018 году.

После введения в Украине общенационального карантина Офис генпрокурора решил "запастись" туалетной бумагой 3 видов и бумажными полотенцами на 390 тыс. гривен.

19 сентября 2019 года Верховная Рада Украины создала Офис генпрокурора.

Источник : Українські новини
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