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19 сентября 2019, четверг, 11:57 50
Верховная Рада и партии 2019-09-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рада создала Офис генпрокурора

Рада создала Офис генпрокурора

Генпрокурор Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Генпрокурор Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Верховная Рада создала Офис генерального прокурора.

За принятие законопроекта №1032 в целом проголосовали 259 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документ предлагает построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офиса генпрокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Также предусматривается предоставление генеральному прокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Предлагается уменьшить максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс., предоставить генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений.

Также будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры.

К тому же будет преобразована Национальная академия прокуратуры в Тренинговый центр прокуроров, повышен базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (до 29 тыс. гривен), установлено ограничение в 25% для максимального размера годовой премии прокурорам.

Прокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Аттестация будет включать экзамен и собеседование.

Лица, которые захотят стать прокурорами при наличии высшего юридического образования и стажа работы в сфере права, должны будут пройти открытый конкурс на вакантные должности.

До 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Также предполагается, что генпрокурор будет утверждать порядок проведения отбора кадровыми комиссиями, определять порядок замещения временно вакантных должностей прокуроров, назначать лиц на административные должности в Офисе и на должность руководителя областной прокуратуры (с одобрения комиссии по отбору руководящего состава органов прокуратуры), определять порядок рассмотрения дисциплинарных жалоб кадровыми комиссиями о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства, а также определять порядок принятия решения кадровыми комиссиями по результатам производства и при наличии законных оснований о наложении на него дисциплинарного взыскания или решении о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме ряда положений, которые вступят в силу после начала работы Офиса.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября Рада приняла за основу указанный законопроект.

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