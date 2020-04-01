В карантин Офис генпрокурора решил "запастись" туалетной бумагой трех видов

Офис генерального прокурора объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 27 марта, аукцион состоится 14 апреля.

Офис генпрокурора хочет купить 36 тыс. штук рулонов туалетной бумаги "Обухов", 900 упаковок (в упаковке 4 шт.) двухслойной туалетной бумаги DoDomy, 200 упаковок трехслойной туалетной бумаги Zewa Delux, 5 600 упаковок бумажных полотенец и 2 000 пачек салфеток.

Ожидаемая стоимость товара - 390 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ после введения карантина объявила еще один тендер на закупку 17 автомобилей за 11 млн гривен. Также Служба безопасности Украины после введения карантина объявила тендер на закупку 41 автомобиля за 24,6 млн гривен. Это тендер на закупку 33 легковых автомобилей Toyota Corolla за 16 170 000 гривен, а также 8 микроавтобусов Volkswagen T6 Kombi LR 2.0 TDI на 8 400 000 гривен.

А в СМИ появилась информация, что в сети создали калькулятор туалетной бумаги на время карантина.