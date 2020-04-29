Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років

Офіс генерального прокурора повідомив, що з державного бюджету України у 2015 році Генпрокуратурі було виділено 584,3 млн гривень, а в 2020 році - 2 млрд гривень. Відповідно за останні 5 років витрати держбюджету зросли майже в 4 рази.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

"... надаємо інформацію щодо касових видатків, які були здійснені Генеральною прокуратурою України у 2015-2019 роках за бюджетною програмою 0901010 "Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури": 2015 рік - 584 312,8 тис. гривень, 2016 рік - 637 850,4 тис. гривень, 2017 рік - 1 139 547,2 тис. гривень, 2018 рік - 1 316 131,0 тис. гривень, 2019 рік - 1 360 180,2 тис. гривень", - вказано в документі.

Також у документі повідомляється, що станом на 24.04.2020 розмір кошторисних призначень Офісу генпрокурора на 2020 рік становить 2 004 759,6 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 28 квітня генпрокурор Ірина Венедиктова пояснила завершення справи про напад на активістку Катерину Гандзюк отриманням достатніх доказів для підтвердження в суді вину замовників і організаторів в нападі.

27 квітня Офіс генпрокурора спростував інформацію ЗМІ про підготовку підозр колишньому секретарю Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову та екс-Президенту Петру Порошенку в державній зраді у зв'язку з віддачею команди на прохід українських військових кораблів через Керченську протоку в 2018 році.

Після введення в Україні загальнонаціонального карантину Офіс генпрокурора вирішив "запастися" туалетним папером 3 видів та паперовими рушниками на 390 тис. гривень.

19 вересня 2019 року Верховна Рада України створила Офіс генпрокурора.