В Офисе генпрокурора не готовят подозрения в госизмене Турчинову и Порошенко, — Венедиктова

Офис генерального прокурора опровергает информацию СМИ о подготовке подозрений бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и экс-Президенту Петру Порошенко в государственной измене в связи с отдачей команды на проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



"Производство в ГБР, но там расследование продолжается", - сказала она.



По ее словам, перспектива по этому делу пока непонятна.



Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Турчинову и Порошенко собираются вручить подозрения в госизмене.



Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.



Ранее генерал-майору СБУ Шайтанову сообщили о подозрении в госизмене и теракте.



Тем временем Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла против Петра Порошенко дело по конкурсу судей ВС, который сама проиграла.