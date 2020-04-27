подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
27 апреля 2020, понедельник, 11:05 232
Силовые структуры 2020-04-27T11:06:24+03:00
Українські Новини
В Офисе генпрокурора не готовят подозрения в госизмене Турчинову и Порошенко, — Венедиктова

В Офисе генпрокурора не готовят подозрения в госизмене Турчинову и Порошенко, — Венедиктова

Валерия Драгомирова
Госизмена, Александр Турчинов, Порошенко Петр, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Офис генерального прокурора опровергает информацию СМИ о подготовке подозрений бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову и экс-Президенту Петру Порошенко в государственной измене в связи с отдачей команды на проход украинских военных кораблей через Керченский пролив в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Производство в ГБР, но там расследование продолжается", - сказала она.

По ее словам, перспектива по этому делу пока непонятна.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Турчинову и Порошенко собираются вручить подозрения в госизмене.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.

Ранее генерал-майору СБУ Шайтанову сообщили о подозрении в госизмене и теракте. 

Тем временем Генпрокурор Ирина Венедиктова открыла против Петра Порошенко дело по конкурсу судей ВС, который сама проиграла. 

Больше новостей о: Госизмена Александр Турчинов Порошенко Петр Ирина Венедиктова Офис Генпрокурора

Ермак лоббирует в Офисе Генпрокурора своего советн...
Турчинов просит Зеленского запретить аборты...
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с ...
Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майор...
В Украине 9 тыс. случаев коронавируса, за сутки почти 400 новых инфицированных
Коронавирусом по всему миру заразились почти 3 млн человек. Где болеют больше всего
Новости
В Одесской области поднялась пыльная буря 11:38
Садовый хочет открыть продуктовых рынки во Львове 11:30
"Таврия" меняет модель виноградарства для производства коньяков 11:29
Полиция начала расследование по факту избиения замом Кличка патрульного 11:29
Погода резко испортится. Украинцев предупредили о сильных порывах ветра 11:25
больше новостей
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Николай Тищенко.
"Слуга народа" Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником" 23:52
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Министр юстиции назвал пожизненно заключенных интеллигентами и готов брать их на работу 15:11
больше новостей
В Украине 47-й день карантина, до его окончания осталось две недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok