Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел уже неделю как выписался из больницы

Настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел, ранее заболевший коронавирусом, выписался из больницы.

Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Владыка Павел уже неделю как выписался из больницы", - сказал он.

По его словам, он находится дома.

Также Климент сообщил, что преимущественное большинство священнослужителей и монахов из Киево-Печерской лавры уже выздоровели от коронавируса.

6 монахов вернулись в Киево-Печерскую Лавру, выздоровев от коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек.

Ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.