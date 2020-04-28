Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел уже неделю как выписался из больницы

Настоятель Киево-Печерской лавры (Украинская православная церковь Московского патриархата) Павел, ранее заболевший коронавирусом, выписался из больницы. Об этом Українським Новинам сообщил Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент (Вечеря). "Владыка Павел уже неделю как выписался из больницы", - сказал он. По его словам, он находится дома. Также Климент сообщил, что преимущественное большинство священнослужителей и монахов из Киево-Печерской лавры уже выздоровели от коронавируса. 6 монахов вернулись в Киево-Печерскую Лавру, выздоровев от коронавируса. Как сообщали Українські Новини, в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники, а также преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры, — всего около 150–200 человек. Ранее настоятель Киево-Печерской Павел был госпитализирован в больницу с коронавирусом. У него много сопутствующих заболеваний. По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Скончались от коронавируса трое человек.