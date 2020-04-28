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28 апреля 2020, вторник, 12:21 555
Общество 2020-04-28T12:21:28+03:00
Українські Новини
Комаровский рассказал, убивает ли самогон коронавирус

Комаровский рассказал, убивает ли самогон коронавирус

Ольга Фандорина
Самогон, Коронавирус, Евгений Комаровский, советы Комаровского, Доктор Комаровский

Евгений Комаровский выпустил очередной блог, в котором ответил на популярные вопросы о коронавирусе. Он опубликовал на его канале на Youtube.

"Пары алкоголя быстро всасываются со слизистых оболочек человека. Поэтому вы опьянеете и скорее убьете себя, чем вирус", - сказал Комаровский.

Кроме того, доктор Комаровский также назвал шарлатанством лечение вирусов барсучьим жиром.

По словам доктора Комаровского, коронавирус не может начинаться с насморка.

До этого детский врач, доктор Евгений Комаровский рассказал в своем блоге, могут ли комары переносить коронавирус

А еще раньше детский врач рассказал, могут ли кольца на руках повлиять на качество мытья рук.

Также доктор Комаровский рассказал, можно ли контактировать с больным коронавирусом и не .

Ранее популярный в Украине доктор Евгений Комаровский, который ранее рассказал о лекарствах, которые должны быть дома на случай коронавируса, считает, что самый плохой сценарий развития ситуации с коронавирусом в Украине - это пример Испании и Италии и дал советы, какие продукты можно употреблять при коронавирусе. 

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