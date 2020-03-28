Пить кока-колу и есть мороженое: Комаровский дал советы на случай коронавируса

В то время, как в Украине количество больных коронавирусом стремительно растет, а медицина не готова к пандемии, стоит позаботиться о себе самому и подготовиться на случай, если все же болезни не удаться избежать.

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты нужно иметь дома и как подготовиться на случай болезни.

По его словам, если человек переносит болезнь легко и кислород в крови не падает, лучше не ложиться в стационар, поскольку мест на всех не хватит, а больницы у нас не приспособлены к приему большого количества больных.

"Вы можете на сегодня помочь себе гораздо лучше, чем вся система здравоохранения, которой сейчас не до вас", - отмечает Комаровский.

Практические советы, как помочь себе самому

Пополнить мобильный Установить контакты (skype или другие способы связи) с родственниками, друзьями, соседями. Продумайте, что делать с детьми, квартирой на случай, если вы едите в стационар. Иметь дома продукты, напитки, лекарства.

"Если у вас появились симптомы, не нужно придерживаться постельного режима. Постоянное горизонтальное положение увеличивает вероятность усложнений. Вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя, если тяжело дышать, попробуйте спать на животе, иногда это принципиально помогает", - отметил доктор.

Также Комаровский отмечает, что воздух - это чуть ли не важнейшее лечение. Нужно контролировать температуру, которая должна быть в параметрах 18-22 градуса, влажность воздуха - 40-60%. Проветривайте помещение, используйте увлажнители воздуха. Лучше, чтобы дома было 16 градусов, чем 23.

В то же время он отмечает, что если не хочется есть - можете не есть.

В случаи болезни нужна легкоусвояемая еда. Нужно больше углеводов. Этот тот случай, когда сладкое можно.

Продукты, которые можно есть при коронавирусе:

овсянка

манка

мед

сгущенное молоко

фруктовые пюре

консервированные фрукты

фрукты из компота

фрукты

ягоды

мороженное

шоколад

варенье

Также Комаровский отметил, что в случае болезни обязательно нужно много пить, особенно сладкие напитки.

Напитки, которые можно пить при коронавирусе:

кока-кола

компоты

соки

квас

сладки чай

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Напомним, ранее Комаровский объяснил, можно ли гулять во время коронавирусного карантина, а также рассказал, какие лекарства необходимы во время пандемии коронавируса.