подписаться на рассылку
27.9 28.6
30.7 31.65
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Пить кока-колу и есть мороженое: Комаровский дал советы на случай коронавируса
28 марта 2020, суббота, 06:15 123
Жизнь 2020-03-28T06:15:01+02:00
Українські Новини
Пить кока-колу и есть мороженое: Комаровский дал советы на случай коронавируса

Пить кока-колу и есть мороженое: Комаровский дал советы на случай коронавируса

Ярина Вацяк
Продукты, Коронавирус, Евгений Комаровский, советы по коронавирусу, советы Комаровского

В то время, как в Украине количество больных коронавирусом стремительно растет, а медицина не готова к пандемии, стоит позаботиться о себе самому и подготовиться на случай, если все же болезни не удаться избежать.

Известный доктор Евгений Комаровский рассказал, какие продукты нужно иметь дома и как подготовиться на случай болезни.

По его словам, если человек переносит болезнь легко и кислород в крови не падает, лучше не ложиться в стационар, поскольку мест на всех не хватит, а больницы у нас не приспособлены к приему большого количества больных.

"Вы можете на сегодня помочь себе гораздо лучше, чем вся система здравоохранения, которой сейчас не до вас", - отмечает Комаровский.

Практические советы, как помочь себе самому

  1. Пополнить мобильный
  2. Установить контакты (skype или другие способы связи) с родственниками, друзьями, соседями. Продумайте, что делать с детьми, квартирой на случай, если вы едите в стационар.
  3. Иметь дома продукты, напитки, лекарства.

"Если у вас появились симптомы, не нужно придерживаться постельного режима. Постоянное горизонтальное положение увеличивает вероятность усложнений. Вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя, если тяжело дышать, попробуйте спать на животе, иногда это принципиально помогает", - отметил доктор.

Также Комаровский отмечает, что воздух - это чуть ли не важнейшее лечение. Нужно контролировать температуру, которая должна быть в параметрах 18-22 градуса, влажность воздуха - 40-60%. Проветривайте помещение, используйте увлажнители воздуха. Лучше, чтобы дома было 16 градусов, чем 23.

В то же время он отмечает, что если не хочется есть - можете не есть.

В случаи болезни нужна легкоусвояемая еда. Нужно больше углеводов. Этот тот случай, когда сладкое можно.

Продукты, которые можно есть при коронавирусе:

  • овсянка  
  • манка
  • мед
  • сгущенное молоко
  • фруктовые пюре
  • консервированные фрукты
  • фрукты из компота
  • фрукты
  • ягоды
  • мороженное
  • шоколад
  • варенье

Также Комаровский отметил, что в случае болезни обязательно нужно много пить, особенно сладкие напитки.

Напитки, которые можно пить при коронавирусе:

  • кока-кола
  • компоты
  • соки
  • квас
  • сладки чай

Напомним, ранее Комаровский объяснил, можно ли гулять во время коронавирусного карантина, а также рассказал, какие лекарства необходимы во время пандемии коронавируса.

 

 

Больше новостей о: Продукты Коронавирус Евгений Комаровский советы по коронавирусу советы Комаровского

Полезный карантин: нутрициолог назвала ТОП-5 проду...
За день в Украине 92 новых случая коронавируса, вс...
Доктор Комаровский рассказал, какие лекарства необ...
Правда или миф: можно ли заразиться коронавирусом ...
В Киев не будут пускать с температурой - на въезде ее всем будут мерить, - депутат
За день в Украине 92 новых случая коронавируса, всего заразились 310 человек, - Минздрав
Новости
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
С начала карантина подорожал борщевой набор: больше всего лук - в 2 раза 06:30
На Крещатике частично ограничат движение из-за ремонтных работ 06:00
Сегодня Украина закрывает границы на въезд и выезд из-за коронавируса 06:00
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
больше новостей
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
На индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд 14:27
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Бойко привез в больницу Рубежного медикаменты и аппарат ИВЛ 07:29
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
больше новостей
Зеленский готов отменить приказ об отдельных палатах для первых лиц государства, - Кличко 13:03
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Порошенко снова пришел в Раду, хотя должен сидеть в самоизоляции после возвращения из Испании 16:43
Чрезвычайная ситуация: кому и на сколько поднимут субсидии во время карантина 08:04
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
больше новостей
Во Львовской области хотят провести массовое тестирование граждан на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok