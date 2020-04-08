Комаровский рассказал, можно ли носить кольца в период пандемии коронавируса

Во всем мире стремительно растет количество заболевших коронавирусом. Для того, чтобы избежать Covid-19 врачи советуют часто и тщательно мыть руки. Могут ли кольца на руках повлиять на качество мытья рук, рассказал в своем блоге детский врач, доктор Евгений Комаровский.

Один из подписчиков спросил у доктора, может ли под кольцами оставаться вирус. По словам Комаровского, под кольцами остается грязь, которую вымыть практически невозможно.



"На самом деле наличие колец резко затрудняет эффективность мытья рук. Вот под кольцам действительно остается грязь, которую вымыть практически невозможно. Поэтому, если есть возможность снять с рук, лучше снять. Делайте правильные выводы", - сказал он.



Как сообщали Українські Новини, Комаровский рассказал, что нужно знать о масках и респираторах при пандемии коронавируса.



Кроме того, как мыло помогает противостоять вирусам и какое средство лучше использовать. Главные советы.



Тем временем Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому.