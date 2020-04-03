Комаровский рассказал, с каких симптомов коронавирус не может начинаться

Детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей Евгений Комаровский, который ранее рассказал, в каких случаях с COVID-19 нужно немедленно обращаться в больницу, рассказал, с каких симптомов в большинстве случаев коронавирус не начинается.

Об этом он рассказал в своем видео блоге.

По словам Комаровского, в большинстве случаев коронавирус не начинается с насморка.

"В подавляющем большинстве случает коронавирус не начинается с насморка. То есть, начало с насморка абсолютно не типично для коронавируса", - сказал он.

Также доктор отметил, что самым главным симптомом при коронавирусе является потеря обоняния и вкуса.

"Потеря обоняния и вкуса очень частый, а во многих случаях коронавирусной инфекции единственный симптом, обращайте на это внимание", - сказал Комаровский.

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