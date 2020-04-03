подписаться на рассылку
27.4 28.05
29.95 30.7
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Комаровский рассказал, с каких симптомов коронавирус не может начинаться
03 апреля 2020, пятница, 06:15 271
Жизнь 2020-04-03T06:15:01+03:00
Українські Новини
Комаровский рассказал, с каких симптомов коронавирус не может начинаться

Комаровский рассказал, с каких симптомов коронавирус не может начинаться

Ярина Вацяк
Кашель, Коронавирус, Евгений Комаровский, Насморк, Симптомы коронавируса, советы Комаровского

Детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей Евгений Комаровский, который ранее рассказал, в каких случаях с COVID-19 нужно немедленно обращаться в больницу, рассказал, с каких симптомов в большинстве случаев коронавирус не начинается.

Об этом он рассказал в своем видео блоге.

По словам Комаровского, в большинстве случаев коронавирус не начинается с насморка.

"В подавляющем большинстве случает коронавирус не начинается с насморка. То есть, начало с насморка абсолютно не типично для коронавируса", - сказал он.  

Также доктор отметил, что самым главным симптомом при коронавирусе является потеря обоняния и вкуса.

"Потеря обоняния и вкуса очень частый, а во многих случаях коронавирусной инфекции единственный симптом, обращайте на это внимание", - сказал Комаровский.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус может усугубить проблемы с сердцем и вызвать новые: как уменьшить риск.

Ранее Комаровский посоветовал, какие лекарства нужно иметь дома на случай коронавируса, а также назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом.

Больше новостей о: Кашель Коронавирус Евгений Комаровский Насморк Симптомы коронавируса советы Комаровского

Супрун заявила, что можно тренироваться с насморко...
У студента из Львова коронавирус не нашли: у него ...
Комаровский назвал симптомы коронавируса, при кото...
Комаровский назвал самые плохие сценарии развития ...
Усиление карантина: в Украине ограничат время пребывания на улице
В Украине подтверждено 897 случаев заражения коронавирусом. 22 человека умерли
Новости
Renault и Fiat лидируют по продажам. В марте рынок новых коммерческих автомобилей упал 07:00
Экс-менеджер Ахметова и врио министра Шубин в марте заработал 52,8 тыс, его замы – в два раза больше 06:58
Подождать или подать документы онлайн. Как оформить ребенка в первый класс, пока все на карантине 06:45
Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков для учеников 7 класса 06:45 Инфографика
Самоизоляция. Фото: Pixabay
К вам могут приехать домой. В КГГА рассказали, как будут контролировать соблюдение самоизоляции 06:30
больше новостей
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
Кабмин ужесточит карантин: ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации 15:29
Один из обвиняемых в распространении фейковой информации по коронавирус в Украине
СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов 13:36
В Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей: цены и наличие 15:29
больше новостей
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Сегодня отменяется ограничение скорости движения транспорта в 50 км/ч на 17 улицах Киева 07:20
В Харькове поименно назвали тех, кто финансово помогает региону бороться с коронавирусом 18:07
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп" 15:50
больше новостей
Минздав ввел единый протокол лечения больных COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok