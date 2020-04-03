Комаровский рассказал, с каких симптомов коронавирус не может начинаться

Детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей Евгений Комаровский, который ранее рассказал, в каких случаях с COVID-19 нужно немедленно обращаться в больницу, рассказал, с каких симптомов в большинстве случаев коронавирус не начинается. Об этом он рассказал в своем видео блоге. По словам Комаровского, в большинстве случаев коронавирус не начинается с насморка. "В подавляющем большинстве случает коронавирус не начинается с насморка. То есть, начало с насморка абсолютно не типично для коронавируса", - сказал он. Также доктор отметил, что самым главным симптомом при коронавирусе является потеря обоняния и вкуса. "Потеря обоняния и вкуса очень частый, а во многих случаях коронавирусной инфекции единственный симптом, обращайте на это внимание", - сказал Комаровский. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=1AnZeN-kOew" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, коронавирус может усугубить проблемы с сердцем и вызвать новые: как уменьшить риск. Ранее Комаровский посоветовал, какие лекарства нужно иметь дома на случай коронавируса, а также назвал самые плохие сценарии развития ситуации с коронавирусом.