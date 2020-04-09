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09 апреля 2020, четверг, 06:15 274
Общество 2020-04-09T06:15:02+03:00
Українські Новини
Переносят ли комары коронавирус. Объяснение Комаровского

Переносят ли комары коронавирус. Объяснение Комаровского

Валерия Драгомирова
Комары, Коронавирус, Евгений Комаровский, Распространение коронавируса
Комар. Фото: pixabay
Комар. Фото: pixabay

Новый коронавирус Covid-19 передается от человека к человеку обычно при тесном контакте с инфицированным пациентом. Распространяется при кашле или чихании, через капли слюны или выделений из носа. Детский врач, доктор Евгений Комаровский рассказал в своем блоге, могут ли комары переносить коронавирус. 

По словам Комаровского, комары не переносят коронавирус. 

"Медицинская наука не имеет никакой информации о том, что коронавирусы переносятся насекомыми. Поэтому не переносятся никакие, в том числе Covid-19", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Комаровский рассказал, можно ли носить кольца в период пандемии коронавируса

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Кроме того, могут ли животные заразить человека коронавирусом. В официальных заявлениях ВОЗ четко говорится — нет никаких доказательств того, что домашние животные передают коронавирус COVID-19.

Тем временем Комаровский дал рецепт эффективного антисептика, который можно сделать самому. Дезинфицирующее средство в условиях пандемии нужно всем. 

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