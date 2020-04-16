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16 апреля 2020, четверг, 06:06 303
Общество 2020-04-16T06:06:01+03:00
Українські Новини
Доктор Комаровский рассказал, можно ли контактировать с больным коронавирусом и не заразиться

Доктор Комаровский рассказал, можно ли контактировать с больным коронавирусом и не заразиться

Кира Молчанова
Евгений Комаровский, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, советы Комаровского
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Можно близко контактировать с человеком, у которого есть явные симптомы коронавируса, и вообще не заболеть. Об этом рассказал в своем блоге известный педиатр и популяризатор медицины доктор Комаровский в одной из своих передач.

По словам врача, спрогнозировать, заразится ли человек, достаточно сложно.

"Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает", — рассказал Комаровский.

Это связано с тем, что у человека есть местный иммунитет — особое свойство слизистых оболочек. На поверхности слизистых оболочек носа, рта, гортани, бронхов выделяется слизь. В этой слизи содержатся особые вещества — секреторный иммуноглобулин — и оно может нейтрализовать вирусы та, где они пытаются внедриться в организм.

Если у человека слизистая в нормальном состоянии, то иммуноглобулин справляется со своей задачей. Если слизистая пересыхает, то местный иммунитет практически исчезает. Поэтому если человек находится в помещении с увлажненным воздухом, если он не имеет дефицита жидкости в организме, если у него влажные слизистые, то у него есть большие шансы контактируя с больным вообще не заболеть.

Врач отметил, что у каждого человека могут быть индивидуальные особенности местного иммунитета. Поэтому одни люди могут болеть часто, а другие — редко.

"Это не отрицает того факта, что все мы должны быть осторожными. Главное, что вы должны понимать: если вы часто болеете острыми респираторными вирусными инфекциями, то одна из ваших главных проблем — это проблема местного иммунитета", — заключил Комаровский.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусы, в том числе Sars-Cov-2 могут проникать в организм и поражать клетки, но находиться там в "спящем" состоянии не могут, а сразу вывязывают серьезные симптомы.

По словам доктора Комаровского, коронавирус не может начинаться с насморка.

До этого детский врач, доктор Евгений Комаровский рассказал в своем блоге, могут ли комары переносить коронавирус

А еще раньше детский врач рассказал, могут ли кольца на руках повлиять на качество мытья рук.

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