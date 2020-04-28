Австрия выходит из режима самоизоляции и разрешает мероприятия до 10 человек

Карантин а Австрии начали ослаблять с 14 апреля. Свою работу начали небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности. С 30 апреля Австрия отменяет режим самоизоляции, и разрешает собрания с участием до 10 человек. Об этом передает Reuters.

В частности, министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что после 30 апреля людям будет разрешено покидать свои дома не только в случае экстренной необходимости. Кроме того, в Австрии будет разрешено проведение мероприятий с участием не более 10 человек, а участие в похоронах смогут принять до 30 человек.

Как сообщали Українські Новини, магазины, торговые центры и парикмахерские должны открыться с 1 мая, а рестораны и отели смогут возобновить работу с середины мая.

Школы также останутся закрыты и продолжат дистанционное обучение как минимум до середины мая.

Кроме того, карантинные меры на днях ослабила Грузия, Португалия и Хорватия.

Тем временем, в разгар пандемии коронавируса президент Беларуси Александр Лукашенко сажает деревья в Чернобыльской зоне.