С сегодняшнего дня Хорватия ослабляет карантин

Вслед за Грузией, карантинные ослабления с сегодняшнего дня постепенно начинает внедрять Хорватия. В Загребе (столица Хорватии) уже возобновили работу транспорта а также библиотек. Об этом передает Dnevnik.

Отмечается, что жители столицы снова могут воспользоваться общественным транспортом из-за чего на остановках возникли очереди.

"У жителей Загреба снова появилась возможность пользоваться услугами 111 регулярных автобусных линий. В центре города образовались на остановках очереди. А вот трамвайные линии будут восстанавливать работу постепенно", - говорится в сообщении.

При этом неработающие сейчас трамвайные маршруты заменяют автобусные рейсы.

Во время пользования общественным транспортом пассажиры обязаны соблюдать следующие правила:

держать дистанцию ​​минимум в один метр,

носить маски

дезинфицировать руки перед входом.

Сами же автобусы дезинфицируются три раза в день, регулярно убираются и проветриваются.

Как сообщали Українські Новини, Новая Зеландия остановила коронавирус. За сутки в стране лишь один случай заражения COVID-19.

Кроме того, из-за нарушения карантина Швеция закрыла бары.