подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • С сегодняшнего дня Хорватия ослабляет карантин
27 апреля 2020, понедельник, 19:34 38
Мир 2020-04-27T19:35:22+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Хорватия ослабляет карантин

С сегодняшнего дня Хорватия ослабляет карантин

Елизавета Кесельман
Хорватия, ослабление карантина, Коронавирус в Хорватии
Хорватия. Фото: pixabay.com
Хорватия. Фото: pixabay.com

Вслед за Грузией, карантинные ослабления с сегодняшнего дня постепенно начинает внедрять Хорватия. В Загребе (столица Хорватии) уже возобновили работу транспорта а также библиотек. Об этом передает Dnevnik. 

Отмечается, что жители столицы снова могут воспользоваться общественным транспортом из-за чего на остановках возникли очереди.

"У жителей Загреба снова появилась возможность пользоваться услугами 111 регулярных автобусных линий. В центре города образовались на остановках очереди. А вот трамвайные линии будут восстанавливать работу постепенно", - говорится в сообщении.

При этом неработающие сейчас трамвайные маршруты заменяют автобусные рейсы.

Во время пользования общественным транспортом пассажиры обязаны соблюдать следующие правила:

  • держать дистанцию ​​минимум в один метр,
  • носить маски
  • дезинфицировать руки перед входом.

Сами же автобусы дезинфицируются три раза в день, регулярно убираются и проветриваются.

Как сообщали Українські Новини, Новая Зеландия остановила коронавирус. За сутки в стране лишь один случай заражения COVID-19.

Кроме того, из-за нарушения карантина Швеция закрыла бары.

Больше новостей о: Хорватия ослабление карантина Коронавирус в Хорватии

В Киево-Печерской Лавре 20 новых случаев коронавируса. Всего в Киеве 1,2 тыс. инфицированных
Мангер - заказчик убийства Гандзюк. Генпрокуратура завершила расследование
Новости
С сегодняшнего дня Хорватия ослабляет карантин 19:34
Со вторника видеоуроки будут показывать и для учеников начальной школы 19:25
Не надо будет ждать 10 или 20 дней. Шмыгаль допустил быстрый выход украинцев из карантина 19:15
Нацбанк упростил валютный надзор: сумму операций со 150 тыс. повысили до 400 тыс. гривен 19:00
Сергей Бурлаков: Дайте ему материалы дел полистать, с фото и деталями, чтобы проникся "интеллигентностью" 18:58 Мнение
больше новостей
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
Что будет с гривной: экономисты спрогнозировали курс доллара в Украине 06:15
Руки хирурга дрожали: СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына 22:19 Дополнено
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
После визита Зеленского в Чернобыльской зоне потушили все очаги пожара 23:55 Инфографика
больше новостей
Военный склад в Балаклее был подорван из под земли, а не дроном РФ, – отчет ВСК 20:51 Документ
Бизнес требует от властей снять карантин с 1 мая: предприниматели грозят протестами 20:19
Пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен: кому с 1 мая прибавку не дадут 05:30
"Во всем виновата мафия!": Соколовский оправдался за сговор с "Медицинскими закупками Украины" 11:38
Сегодня отмечают 34-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС 09:00
больше новостей
Кличко уволил своего зама Слончака, который напал на полицейских
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok